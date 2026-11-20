El sospechoso fue interceptado en inmediaciones de un cajero automático ubicado sobre calle Alsina, a metros de Pastor Mujica. También tenía dos tarjetas vinculadas a ANSES.

Hoy 13:27

Un importante procedimiento policial se llevó a cabo en inmediaciones de un cajero automático ubicado sobre calle Alsina, a pocos metros de Pastor Mujica, donde un hombre fue aprehendido luego de ser sorprendido realizando operaciones bancarias con distintas tarjetas de débito.

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El operativo se inició a partir de una denuncia que alertaba sobre la presencia de un sujeto que efectuaba reiteradas transacciones utilizando diferentes medios de pago. Ante esta situación, efectivos policiales se dirigieron al lugar y procedieron a identificar al sospechoso, quien se movilizaba en una motocicleta.

Durante el procedimiento, los uniformados constataron que el hombre tenía en su poder 19 tarjetas de débito, dos tarjetas vinculadas a ANSES y la suma de $3.840.000 en efectivo. Según trascendió, el sospechoso no habría podido justificar fehacientemente las operaciones que realizaba ni la procedencia del dinero.

Tras el hallazgo, se dio intervención a la fiscal de turno, quien dispuso la aprehensión del involucrado y el secuestro preventivo de todos los elementos encontrados, incluido el motovehículo utilizado para desplazarse.

En tanto, las actuaciones quedaron a cargo del Departamento de Delitos Económicos, cuyos investigadores trabajan para establecer el origen de los fondos, determinar a quiénes pertenecen las tarjetas y establecer si existen maniobras delictivas vinculadas al uso indebido de medios de pago.

La investigación continúa para esclarecer las circunstancias del caso y determinar si hay otras personas involucradas.