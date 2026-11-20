El entrenador del Millonario recurrirá a una importante presencia de futbolistas surgidos de las inferiores para afrontar los octavos de final del Torneo Clausura

Hoy 12:14

River Plate afrontará los octavos de final del Torneo Clausura 2026 con una marcada presencia de juveniles en su formación. De cara al encuentro de este domingo frente a Lanús, en el estadio Monumental, Leonardo Ponzio prepara un equipo que tendría entre sus titulares a cuatro futbolistas de 22 años o menos.

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Entre las lesiones que afectan al plantel y algunas decisiones futbolísticas del entrenador, los jugadores surgidos de las divisiones inferiores tendrán un papel importante en una instancia en la que el Millonario no tiene margen de error.

Los cuatro jóvenes que estarían desde el arranque son Santiago Beltrán (21 años), Lautaro Rivero (22), Tobías Andrada (19) y Santiago Espíndola (18).

A ellos se sumarían Lucas Silva (19), Lautaro Pereyra (19) y Juan Cruz Meza (18), quienes integrarían el banco de suplentes. De esta manera, siete futbolistas de la cantera riverplatense formarían parte del equipo para afrontar el compromiso eliminatorio.

Las bajas y las decisiones de Ponzio

La presencia de varios juveniles responde tanto a las necesidades del plantel como a las decisiones que tomó el entrenador durante los últimos entrenamientos.

En la defensa, Lautaro Rivero ocuparía el lugar de Lucas Martínez Quarta, quien perdió terreno en la consideración del cuerpo técnico. Además, Gonzalo Montiel deberá cumplir una fecha más de suspensión, pese a la reducción de su sanción por parte del Tribunal de Disciplina de la AFA.

En el mediocampo, las dificultades físicas de Aníbal Moreno y Fausto Vera volvieron a abrirle las puertas de la titularidad a Santiago Espíndola.

El juvenil de apenas 18 años tendrá una nueva oportunidad de asumir la responsabilidad de desempeñarse como volante central en un encuentro de máxima exigencia.

Una combinación de juventud y experiencia

La apuesta por los futbolistas de las inferiores estará acompañada por la presencia de jugadores de amplia trayectoria internacional.

Nicolás Otamendi, Marcos Acuña, Thiago Almada y Ángel Correa, todos campeones del mundo con la Selección argentina, aportarán experiencia a una formación que combinará juventud y jerarquía.

El desafío será importante para los dirigidos por Ponzio, ya que River necesita consagrarse campeón del Clausura para conseguir la clasificación a la Copa Libertadores 2027, su último gran objetivo de la temporada.

La probable formación de River ante Lanús

Santiago Beltrán; Giovanni González, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Santiago Espíndola, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.

El encuentro frente al Granate se disputará este domingo 22 de noviembre, desde las 19, en el estadio Monumental, con arbitraje de Pablo Dóvalo.

En un partido que puede marcar el cierre de su temporada, River depositará buena parte de sus expectativas en el talento de sus juveniles, quienes tendrán la oportunidad de demostrar sus condiciones en una instancia decisiva del campeonato.