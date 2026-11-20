Reinaldo Dennes, condenado por el asesinato de un joyero en Houston fue ejecutado luego de que el personal penitenciario tuviera dificultades para colocar las vías intravenosas.

Hoy 12:10

Reinaldo Dennes fue ejecutado por inyección letal en Texas tras un procedimiento que se extendió durante más de una hora debido a las dificultades del equipo penitenciario para hallar venas aptas para administrar el fármaco. El condenado, de 70 años, murió el jueves a las 19:08 en la prisión de Huntsville, de acuerdo con información difundida por Associated Press.

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Dennes había sido condenado a muerte por el asesinato de Janos Szucs, un comerciante de diamantes hallado con varios disparos en su oficina de Houston en enero de 1996. La Justicia concluyó que el crimen ocurrió durante el robo de diamantes valuados entonces en USD 3,6 millones y cerca de USD 200.000 en efectivo, bienes que nunca fueron recuperados, tal como consta en documentos judiciales citados por The Texas Tribune.

El procedimiento se demoró por la búsqueda de accesos intravenosos

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La ejecución estaba pautada para comenzar después de las 18:00, pero los testigos ingresaron a la cámara casi media hora más tarde. Funcionarios del Departamento de Justicia Criminal de Texas reconocieron después que el personal tuvo repetidos intentos fallidos para encontrar venas adecuadas para colocar las dos vías intravenosas necesarias.

Finalmente, los técnicos insertaron una vía en el pie izquierdo de Dennes y otra en el lado izquierdo de su cuello, explicó la portavoz Amanda Hernández a Associated Press. La funcionaria no precisó cuántos intentos se realizaron antes de conseguir esos accesos, aunque aseguró que los lugares elegidos estaban contemplados dentro de los protocolos estatales.

Dennes fue inmovilizado en la camilla y recibió una dosis letal de pentobarbital. Antes de que comenzara la inyección, dijo que se sentía “sumamente bendecido” por haber conocido durante tres décadas “el amor del padre” y expresó el deseo de que sus familiares comprendieran “este gran regalo y esta gran gracia de Dios”.

Dennes manifestó dolor durante los minutos posteriores a la inyección

De acuerdo con los testigos citados por la agencia, el condenado comenzó a quejarse casi inmediatamente después de que empezó a recibir la medicación. “¡El dolor!”, exclamó, y luego pidió reiteradamente que Dios lo sacara de ese sufrimiento. También aseguró que su pierna derecha le dolía intensamente y comparó la sensación con un calambre.

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Durante cerca de tres minutos, Dennes alternó gemidos, gritos y plegarias. “No creo que esto sea normal. Llévame, padre. No dejes que sufra así”, afirmó, según el relato de Associated Press. Más tarde, su respiración se volvió cada vez menos perceptible hasta que un médico lo examinó y confirmó su muerte.

Hernández sostuvo que los procedimientos se desarrollaron correctamente y planteó que el preso pudo haber exagerado sus manifestaciones de dolor. Argumentó que Dennes se había quejado de molestias en zonas donde no se habían colocado vías. El reverendo Jeff Hood, su asesor espiritual y testigo de la ejecución, ofreció una evaluación diferente a The Texas Tribune: afirmó que el desarrollo fue “indiscutiblemente fallido”, dado que el condenado permaneció consciente y expresó dolor tras la inyección.

Texas registró su novena ejecución del año y Florida alcanzó un récord

La muerte de Dennes fue la novena ejecución realizada en Texas en 2026 y la segunda del país durante esa jornada. Horas antes, Florida había ejecutado a Thomas Mitchell Overton, de 71 años, en la prisión estatal de Raiford.

Overton fue declarado muerto a las 18:19, luego de recibir una combinación de tres fármacos. Había sido condenado por el asesinato de Michael MacIvor, de su esposa Susan MacIvor —quien estaba embarazada de ocho meses— y del hijo no nacido de la pareja, durante un ataque cometido en 1991 en los Cayos de Florida.

En sus últimas palabras, Overton rechazó los cargos. “Nunca agredí sexualmente a nadie. Nunca maté a nadie”, declaró antes de que comenzara el procedimiento, según recogió Associated Press. La condena se apoyó, entre otros elementos, en una muestra de ADN que lo vinculó con la escena del crimen; la defensa había sostenido que la prueba había sido implantada.

Con la ejecución de Overton, Florida llegó a 20 penas de muerte aplicadas en 2026, la mayor cifra anual desde que ese estado restableció la pena capital en 1976. El gobernador republicano Ron DeSantis había firmado órdenes que llevaron a 19 ejecuciones en 2025, el récord anterior, y el estado mantiene otras dos fechas previstas para diciembre. Texas, que ejecutó a 40 personas en 2000, conserva el máximo anual estatal de la era moderna en Estados Unidos.