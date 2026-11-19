Organizaciones de distintos ámbitos de la provincia hacen llegar sus felicitaciones al portal en su nuevo aniversario, reconociendo su labor informativa, su compromiso con la comunidad y el espacio que brinda para visibilizar diferentes iniciativas.

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En el marco de su 22° aniversario, Diario Panorama continúa recibiendo muestras de afecto y reconocimiento de instituciones santiagueñas que, a través de sus mensajes, destacan el trabajo periodístico desarrollado a lo largo de más de dos décadas y su vínculo con la comunidad.

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Desde organizaciones profesionales hasta establecimientos educativos, distintas entidades se suman a esta celebración con palabras de agradecimiento y buenos deseos, poniendo en valor el papel de la comunicación para informar, acompañar y dar visibilidad a las iniciativas que se desarrollan en Santiago del Estero.

Colegio de Médicos de Santiago del Estero

El Colegio de Médicos de Santiago del Estero hizo llegar sus felicitaciones a la dirección y a todo el equipo de Diario Panorama, destacando la responsabilidad y el profesionalismo con los que el medio desarrolla su tarea informativa.

“Con motivo de celebrarse un nuevo aniversario de Diario Panorama, hacemos llegar nuestras más sinceras felicitaciones a su director, y por su intermedio a todo el equipo de trabajo”, expresaron desde la institución.

Asimismo, resaltaron la importancia del trabajo cotidiano del portal y su compromiso con los santiagueños.

“Valoramos profundamente la labor periodística que llevan adelante día a día con profesionalismo, objetividad y compromiso con la comunidad santiagueña. ¡Feliz 22º aniversario! Y que continúen los éxitos”, concluyeron.

CEI N° 50 para personas con discapacidad visual “San Juan Pablo II”

Por su parte, el Centro de Educación Integral (CEI) N° 50 para personas con discapacidad visual “San Juan Pablo II” también se hizo presente en esta celebración, con un mensaje que puso especial énfasis en la importancia de contar con espacios de difusión para las actividades y proyectos de su comunidad educativa.

Desde la institución expresaron su agradecimiento por el acompañamiento del medio y por contribuir a dar visibilidad a las iniciativas que promueven una sociedad más inclusiva.

“Desde nuestra institución queremos hacerle llegar un cordial saludo a Diario Panorama, agradecerles el espacio que nos permite visibilizar las acciones, proyectos y sueños de nuestra comunidad educativa”, señalaron.

Además, destacaron el valor de la comunicación como herramienta para dar a conocer el trabajo que realizan diariamente docentes, estudiantes y quienes forman parte de la institución.

“Gracias por darle voz a quienes trabajan día a día por una sociedad más inclusiva. ¡Feliz aniversario, Diario Panorama!”, expresaron.

Estos mensajes forman parte de las numerosas muestras de reconocimiento que recibe Diario Panorama al celebrar sus 22 años de trayectoria, reafirmando el vínculo construido con instituciones y organizaciones de distintos sectores de la sociedad santiagueña.