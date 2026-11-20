El conjunto santiagueño se presentará esta noche desde las 22 en el estadio La Boutique de Jardín, por una nueva jornada de la Liga Argentina de Básquet. Los dirigidos por Javier Montenegro buscarán cortar una racha de tres derrotas consecutivas.

Hoy 10:28

Independiente BBC buscará reencontrarse con la victoria este viernes, cuando visite a Barrio Jardín de Tucumán, desde las 22, en el estadio La Boutique de Jardín, por una nueva jornada de la fase regular de la Liga Argentina de Básquet 2026/2027.

El conjunto dirigido por Javier Montenegro atraviesa un comienzo de temporada complicado y necesita recuperar terreno en la tabla de posiciones, luego de acumular tres derrotas consecutivas.

En su última presentación, el elenco santiagueño cayó como local ante Mitre de Posadas por 76-69, resultado que se sumó a los traspiés sufridos frente a Salta Basket y Barrio Parque.

Con un registro de una victoria y cuatro derrotas, Independiente ocupa el 16.º puesto de la clasificación. El compromiso en territorio tucumano representa una oportunidad para mejorar su rendimiento y comenzar a revertir su presente.

Por su parte, Barrio Jardín se ubica en la undécima posición, con un balance de dos triunfos y tres derrotas. El conjunto tucumano intentará aprovechar su localía para escalar posiciones en una competencia que tiene a Salta Basket y San Isidro de Córdoba como líderes.

En ese escenario, Independiente buscará dar el golpe fuera de casa, recuperar la confianza y conseguir su segunda victoria de la temporada para comenzar a salir de los últimos puestos de la tabla.