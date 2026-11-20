El diputado nacional por Santiago del Estero saludó al medio por un nuevo aniversario y valoró su trayectoria acercando la actualidad, el análisis y las noticias a la comunidad.

Hoy 10:21

El diputado nacional por la provincia de Santiago del Estero, Marcelo Barbur, hizo llegar su saludo a Diario Panorama con motivo de su 22° aniversario y destacó la trayectoria del medio en la cobertura de la actualidad provincial y nacional.

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“Durante más de dos décadas, han sido una voz clave para acercar la actualidad, el análisis y las noticias de todos los días a los santiagueños y a todo el país”, expresó el legislador en su mensaje.

Asimismo, valoró el compromiso del diario con una información cercana, rigurosa y de servicio, y consideró que su labor permite mantener a la comunidad conectada con los acontecimientos de cada jornada.

Finalmente, Barbur transmitió sus deseos de continuidad y crecimiento para el medio: “¡Por muchos años más informando, creciendo y acompañando a nuestra comunidad!”.