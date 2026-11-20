Las Garzas comenzarán la defensa del título este sábado frente a Columbus Crew, en una serie al mejor de tres partidos. El equipo dirigido por Cristian González buscará conquistar su quinto trofeo desde la llegada del astro argentino.

Hoy 10:23

Lionel Messi se prepara para afrontar un nuevo desafío con Inter Miami, que este sábado comenzará su participación en los playoffs de la MLS Cup 2026. El conjunto de Florida buscará defender el título conseguido en 2025 y conquistar su quinto campeonato desde la llegada del astro rosarino.

El primer obstáculo para el equipo dirigido por Cristian "Kily" González será Columbus Crew, que finalizó en la séptima posición de la clasificación, mientras que las Garzas terminaron segundas.

El encuentro que abrirá la eliminatoria se disputará este sábado 21 de noviembre, desde las 20 (hora argentina), en el Nu Stadium, donde Inter Miami intentará aprovechar la localía para adelantarse en la serie.

El particular formato de los playoffs de la MLS Cup

A diferencia de otras competencias, los octavos de final de la MLS Cup se disputarán mediante series al mejor de tres partidos, por lo que el equipo que consiga dos victorias avanzará a los cuartos de final.

Cada encuentro deberá tener un ganador. En caso de igualdad al término de los 90 minutos, la definición será directamente mediante tiros desde el punto penal, sin necesidad de disputar tiempo suplementario.

Además, los resultados de cada partido serán independientes y no se tendrá en cuenta la diferencia de gol acumulada.

Inter Miami tendrá la ventaja de disputar el primer encuentro como local y, en caso de ser necesario un tercer compromiso para definir la clasificación, también jugará en su estadio por haber terminado mejor ubicado durante la fase regular.

Te recomendamos: Messi sigue siendo el mejor pago de la MLS: cuánto gana por año y quiénes lo siguen en el ranking

Los posibles rivales de Messi en el camino hacia la final

En caso de superar a Columbus Crew, Inter Miami enfrentará en los cuartos de final al ganador de la serie entre Philadelphia Union y New England Revolution.

Si las Garzas consiguen continuar avanzando, entre sus posibles adversarios en semifinales aparecen Chicago Fire, Charlotte FC y Nashville SC.

A partir de los cuartos de final, el formato de la competencia cambiará. Todas las eliminatorias restantes se disputarán a partido único, en el estadio del equipo mejor clasificado durante la fase regular.

En esas instancias, si hay igualdad al término de los 90 minutos, se jugará un tiempo suplementario de 30 minutos y, de persistir el empate, el ganador se definirá por penales.

Messi busca su quinto título con Inter Miami

Después de un año de enorme exigencia deportiva, el capitán argentino tendrá una nueva oportunidad de sumar un trofeo a su extensa carrera.

Messi buscará defender la corona de la MLS Cup obtenida en 2025 y conducir nuevamente a Inter Miami hacia una consagración.

El primer paso será este sábado frente a Columbus Crew, en el comienzo de una etapa eliminatoria en la que las Garzas intentarán ratificar su condición de candidatos y volver a celebrar en el fútbol estadounidense.