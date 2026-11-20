La víctima, de 24 años, fue interceptada por tres sujetos en el barrio Borges. Lo golpearon brutalmente con un ladrillo hasta dejarlo inconsciente. Un tercer involucrado continúa prófugo.

Hoy 10:27

Un violento robo ocurrido el pasado 5 de octubre tuvo un importante avance investigativo este jueves 19 de noviembre, luego de que personal policial concretara una serie de allanamientos que permitieron detener a dos de los presuntos involucrados.

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Según consta en la denuncia, alrededor de las 21, Miguel Ángel Gómez de 24 años, circulaba en su bicicleta marca Scott, rodado 29, de color azul, por inmediaciones de Calle 108 y Sexto Pasaje del barrio Borges, cuando fue interceptado por tres sujetos.

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De acuerdo con su relato, uno de los atacantes lo amenazó con un arma blanca y lo obligó a descender del rodado. En ese momento, recibió un fuerte golpe en la cabeza con un ladrillo desde atrás, que lo hizo caer al suelo. Sin darle oportunidad de defenderse, los agresores volvieron a golpearlo dos veces más con el mismo elemento, hasta dejarlo inconsciente.

Minutos después, al recuperar el conocimiento, advirtió que se encontraba tendido sobre un importante charco de sangre. Posteriormente fue asistido por un vecino de la zona.

En su presentación, Gómez manifestó reconocer a dos de los agresores: identificó a uno como “Pachini”, quien habría portado el arma blanca, y a otro como “Tontín”, señalado como quien se apoderó de su bicicleta. El tercer sujeto sería quien lo atacó con el ladrillo.

Cuatro allanamientos y dos detenidos

A partir de las tareas investigativas, este jueves, desde las 7 de la mañana, efectivos de la Comisaría Comunitaria Nº 9 llevaron adelante cuatro allanamientos en distintos domicilios del sector Cantera, en el barrio Huaico Hondo.

El operativo contó con la participación del Cuerpo Guardia de Infantería y Unidades Interceptoras, bajo la coordinación de sus respectivos responsables.

Como resultado de las medidas judiciales, se concretó la detención de Mariano Isac Morales, de 16 años, alias “Mamá”, y Ricardo Benjamín Peralta, de 20 años, alias “Tontín”.

Asimismo, durante uno de los procedimientos se secuestró un cuchillo tipo sierra, con mango de color negro.

En tanto, Thiago Nahuel Gómez, alias “Pachini”, señalado en la investigación como uno de los presuntos participantes del ataque, continúa siendo buscado.

Las medidas fueron dispuestas por la jueza Dra. María Carolina Salas. El procedimiento se desarrolló sin registrarse incidentes ni daños.

La investigación continúa con el objetivo de localizar al tercer sospechoso y establecer las responsabilidades correspondientes en el violento episodio.