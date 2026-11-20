La jornada deportiva se realizará el domingo 22 de noviembre en el Polideportivo Provincial. Está destinada a niños y niñas de entre 4 y 14 años, con una propuesta que combina deporte, diversión y compañerismo.

Hoy 10:33

RUMA Atletismo lanzó la convocatoria para una nueva edición del Torneo de Atletismo Infantil RUMA 2026, una iniciativa que busca reunir a los más pequeños en una jornada especial, donde el deporte, la recreación y la diversión serán los grandes protagonistas.

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El encuentro tendrá lugar el próximo domingo 22 de noviembre, desde las 8, en la pista de atletismo del Polideportivo Provincial. La invitación está dirigida a niños y niñas de entre 4 y 14 años, quienes tendrán la oportunidad de vivir una experiencia deportiva, compartir con otros participantes y disfrutar de una mañana llena de energía.

Desde la organización destacaron que la propuesta apunta a promover la actividad física desde edades tempranas, fomentando valores como el compañerismo, la participación y el disfrute del deporte.

Además, la inscripción incluye seguro para los participantes, servicio de ambulancia, medalla finisher para todos los niños y niñas, fotografías del evento, hidratación, frutas, snacks, sorteos y distintas sorpresas.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y quienes deseen sumarse a esta propuesta podrán completar el formulario habilitado por RUMA Atletismo.

Para realizar consultas u obtener más información sobre el torneo, los interesados pueden comunicarse al 385 688-5403.