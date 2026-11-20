La sucursal reúne materiales de construcción, terminaciones y equipamiento de primeras marcas, con asesoramiento especializado para profesionales y consumidor final. En noviembre, los clientes podrán aprovechar el Mega Sale, con descuentos de hasta el 40% en productos seleccionados.

Hoy 09:08

Con más de 70 años de trayectoria en el norte argentino, Bercovich acompaña en Santiago del Estero proyectos de distintas escalas, desde la renovación de un ambiente hasta obras residenciales, comerciales e industriales.

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La sucursal reúne en un mismo lugar los materiales para iniciar una obra, los revestimientos y el equipamiento que completan cada espacio. Esa amplitud se refleja en el posicionamiento de la marca, “En todos tus proyectos”.

Como parte de esa propuesta, Bercovich reorganizó su equipo comercial, con Raúl Roldán como encargado de la sucursal. El equipo asesora a arquitectos, diseñadores, ingenieros, constructores y clientes en la elección de materiales, terminaciones y equipamiento según las necesidades de cada proyecto, con un acompañamiento que puede ir desde la primera consulta hasta el seguimiento durante la obra.

En los ambientes de exhibición, ese asesoramiento ayuda a comparar texturas y acabados, ver cómo se combinan los materiales y conocer las propuestas de Johnson Amoblamientos para el equipamiento de interiores.

En noviembre, quienes se acerquen para avanzar con una renovación o dejar su casa lista para las fiestas podrán aprovechar Mega Sale, con descuentos de hasta el 40% en productos seleccionados.

La sucursal Bercovich Santiago del Estero abre de lunes a viernes de 8 a 12:30 y de 16 a 20:30 horas. Los sábados de 8 a 12:30 horas.