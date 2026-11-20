El indicador que elabora JP Morgan trepó a las 1.038 unidades, en medio de una fuerte caída de los bonos argentinos y un escenario internacional adverso. El dólar oficial alcanzó los $1.590 para la venta en el Banco Nación.

Hoy 12:10

Los activos argentinos volvieron a registrar fuertes pérdidas este viernes 20 de noviembre, en una jornada de creciente tensión financiera en la que el riesgo país superó la barrera de los 1.000 puntos básicos y alcanzó las 1.038 unidades, su nivel más elevado en los últimos 13 meses.

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El indicador elaborado por JP Morgan registró una suba superior al 11% respecto del cierre del jueves, cuando se ubicó en 931 puntos. De esta manera, regresó a los cuatro dígitos por primera vez desde mediados de octubre de 2025.

La situación se produce en medio de un escenario internacional desfavorable y de la incertidumbre de los inversores respecto de los vencimientos de deuda que deberá afrontar el Gobierno nacional durante 2027.

En este contexto, el S&P Merval inició la rueda con una caída superior al 2%, mientras que los bonos soberanos argentinos registraban pérdidas de hasta el 3,5% y acumulaban retrocesos superiores al 7% en lo que va de noviembre.

Por qué volvió a subir el riesgo país

Los analistas financieros atribuyen el deterioro de los activos argentinos a una combinación de factores externos e internos, entre los que se destacan la volatilidad de los mercados internacionales, las dudas sobre el financiamiento de la deuda y la incertidumbre electoral de 2027.

Santiago Casas, economista jefe de Ecoanalytics, consideró que los inversores comenzaron a incorporar en el precio de los bonos los riesgos asociados al escenario político del próximo año.

Por su parte, el analista financiero Javier Timerman señaló: “Estamos ante un shock externo de mercados globales muy fuerte. No es el primero y no va a ser el último”.

A nivel internacional, también influye la creciente preocupación de los inversores respecto de las perspectivas de las empresas vinculadas con el desarrollo de la inteligencia artificial.

El deterioro del indicador se profundizó durante los últimos meses. En julio de este año, el riesgo país había alcanzado los 402 puntos básicos, por lo que su valor actual representa más del doble de aquel registro.

El dólar oficial se acerca a los $1.600

La tensión financiera también se trasladó al mercado cambiario. Durante la rueda de este viernes, las principales cotizaciones de la divisa estadounidense se ubicaban en los siguientes valores:

- Dólar oficial (Banco Nación): $1.540 para la compra y $1.590 para la venta.

- Dólar mayorista: $1.563 para la compra y $1.572 para la venta.

- Dólar blue: $1.620 para la compra y $1.640 para la venta.