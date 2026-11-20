El nuevo coordinador general, Martín Cabral, explicó que están realizando un relevamiento de recursos humanos y materiales para reorganizar el funcionamiento del organismo.

Hoy 13:29

El nuevo coordinador general del programa Alerta Banda, Martín Cabral, explicó que la gestión inició un proceso de reorganización integral del organismo, con el objetivo de modificar su perfil y convertirlo en un mecanismo de prevención, asistencia y acompañamiento a los vecinos de la ciudad de La Banda.

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En diálogo con Radio Panorama, el funcionario señaló que actualmente se encuentran realizando un relevamiento de los recursos humanos y materiales disponibles para definir cómo funcionará el programa en esta nueva etapa.

“Estamos haciendo un relevamiento de recursos humanos y materiales para planificar cómo va a ser Alerta Banda, que hoy está cambiando el paradigma parapolicial que tenía, para convertirse en un mecanismo para ayudar al vecino, principalmente en la prevención, el apoyo logístico y una interacción que coordine a las diferentes áreas”, sostuvo.

Cabral también describió el estado en el que encontraron el organismo y reconoció dificultades en su infraestructura y equipamiento. “No somos la excepción de lo que pasa en todas las áreas del municipio que fue saqueado. Hay vehículos que no estaban operativos y nos encontramos con un 15% del funcionamiento total de las cámaras”, reveló.

En cuanto al personal, destacó que Alerta Banda cuenta con un importante capital humano, aunque advirtió que los trabajadores desarrollaban sus tareas en condiciones que no eran las adecuadas. Por ese motivo, explicó que están refuncionalizando la base y reorganizando al personal para garantizar el cumplimiento de las distintas tareas.

El nuevo coordinador también pidió paciencia a la comunidad durante el proceso de transición y mencionó que, durante la primera semana de gestión, debieron afrontar las consecuencias de una tormenta y desplegar un trabajo conjunto con diferentes áreas municipales.

“Estoy gratamente sorprendido con el compromiso de esta gestión. Estoy convencido de que vamos por el camino correcto”, expresó.

Finalmente, Cabral planteó que el objetivo de fondo es recuperar la tranquilidad en los barrios y cambiar la percepción que existe sobre el programa. “Como bandeños estamos buscando poder tomar mate en la puerta de nuestras casas tranquilos. Vamos a trabajar fuerte para que esto vuelva a ser posible”, manifestó.

En esa línea, insistió en que Alerta Banda no debe ser confundido con una fuerza policial. “Queremos sacar ese estigma. Es un programa que tenemos que refundar con una nueva óptica, mucho más integradora, acompañando al vecino activamente”, concluyó.