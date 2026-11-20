El piloto argentino inició de gran manera este sábado y se posicionó entre los mejores en la última prueba.

Hoy 22:41

Franco Colapinto cerró con buenas sensaciones la tercera y última sesión de entrenamientos del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1. A diferencia de las dos prácticas del viernes, la actividad se desarrolló con mejores condiciones y sobre pista seca, escenario que permitió al argentino avanzar en la preparación del Alpine A526 para la clasificación y la carrera.

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El piloto completó 30 vueltas al circuito de 6.201 metros y consiguió su mejor registro en 1m35s198, tiempo que le permitió finalizar la sesión en el quinto puesto.

Colapinto comenzó la tanda utilizando neumáticos de compuesto medio. Con ellos realizó una docena de giros y fue evolucionando progresivamente mientras trabajaba principalmente en el equilibrio del auto con una mayor carga de combustible.

En esa primera parte de la sesión, su mejor referencia fue de 1m38s127, en una etapa enfocada especialmente en la puesta a punto pensando en el ritmo de carrera.

Luego de una parada en boxes, el equipo analizó los datos obtenidos y realizó ajustes en el set-up con vistas a la clasificación. El argentino regresó a pista con neumáticos blandos y comenzó una nueva serie de vueltas, en la que también trabajó sobre la gestión de energía.

Más tarde colocó otro juego de neumáticos blandos y consiguió bajar definitivamente su tiempo hasta 1m35s198, registro con el que completó una positiva última práctica.

Las referencias obtenidas durante la sesión dejaron señales de una prestación estable del chasis y una buena adaptación del motor Mercedes a las características del trazado de Las Vegas.

A qué hora corre Franco Colapinto en Las Vegas

Sábado 21 de noviembre, 1.00: clasificación.

clasificación. Domingo 22 de noviembre, 1.00: carrera.

Todos los horarios corresponden a la Argentina. La actividad podrá seguirse en vivo a través de ESPN y Fox Sports.

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