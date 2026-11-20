El cantante cordobés estrenó un remix junto a Papichamp y BM, pero una particular escena despertó todo tipo de especulaciones entre sus seguidores, quienes rápidamente la vincularon con su expareja.

Hoy 22:41

Luck Ra volvió a quedar en el centro de las miradas tras el lanzamiento de “Me extrañarás”, su nuevo remix junto a Papichamp y BM. Más allá de la propuesta musical, un detalle del videoclip despertó numerosas especulaciones en las redes sociales y muchos seguidores lo interpretaron como una posible indirecta hacia La Joaqui.

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El video muestra a los tres artistas durante una presentación al aire libre, rodeados de un público que baila al ritmo de la canción. Sin embargo, la aparición de una joven de cabello oscuro, con varios tatuajes, ropa deportiva y una gorra blanca llamó particularmente la atención de los fanáticos.

El supuesto parecido de la joven con La Joaqui no pasó inadvertido entre los usuarios, especialmente porque su aparición coincide con un fragmento de la canción que hace referencia a una expareja y a la llegada de un nuevo amor.

Las especulaciones fueron en aumento cuando el propio Luck Ra compartió esa escena del videoclip en sus redes sociales. Si bien el cantante no hizo ninguna referencia directa a su expareja, sus seguidores comenzaron a debatir si se trataba de una coincidencia o de un mensaje intencional.

Desde que ambos artistas pusieron fin a su relación de más de dos años y La Joaqui confirmó su romance con Tiago PZK, los lanzamientos musicales del cordobés quedaron bajo la lupa de sus fanáticos, quienes buscan posibles referencias a la separación.

El otro detalle de La Joaqui que generó repercusión

En medio de las especulaciones, la cantante también llamó la atención días atrás al compartir imágenes de su nuevo look. Aunque mostró un cambio de peinado, sus seguidores repararon en una modificación en uno de sus tatuajes.

La silueta de la provincia de Córdoba, que llevaba tatuada en su muslo izquierdo y que muchos relacionaban con Luck Ra, apareció cubierta casi en su totalidad por un nuevo diseño de animal print.

El cambio alimentó las interpretaciones sobre el cierre de aquella etapa sentimental. Sin embargo, hasta el momento, ninguno de los dos artistas confirmó que sus recientes decisiones tengan relación con su ruptura, por lo que las supuestas indirectas continúan siendo interpretaciones de sus seguidores.