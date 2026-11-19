El Fortín recibirá este viernes al Pirata en el estadio José Amalfitani, en el primer duelo de los playoffs del Torneo Clausura 2026.

Hoy 19:51

Vélez Sarsfield y Belgrano de Córdoba pondrán en marcha este viernes 20 de noviembre, desde las 20, los octavos de final del Torneo Clausura 2026, cuando se enfrenten en el estadio José Amalfitani de Liniers, en un encuentro que definirá al primer clasificado a los cuartos de final.

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