El ministro de Producción, Recursos Naturales y Tierras reconoció el acompañamiento del portal a productores, emprendedores y trabajadores que contribuyen al crecimiento y desarrollo de Santiago del Estero.

Hoy 20:33

El acompañamiento al sector productivo de Santiago del Estero fue uno de los aspectos centrales del mensaje que el ministro de Producción, Recursos Naturales y Tierras, Ing. Mg. Néstor Machado, hizo llegar a Diario Panorama con motivo de su 22° aniversario.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El funcionario provincial reconoció la trayectoria del medio digital y valoró el compromiso de quienes trabajan diariamente para mantener informada a la comunidad santiagueña.

“En este nuevo aniversario, quiero hacer llegar mi más cordial saludo a todo el equipo de Diario Panorama, reconociendo su trayectoria, profesionalismo y compromiso permanente con la información de los santiagueños”, expresó Machado.

En particular, el ministro hizo referencia a la importancia de visibilizar las iniciativas y actividades de los diferentes sectores productivos de la provincia, así como el esfuerzo de sus protagonistas.

“Destaco especialmente su acompañamiento y difusión de las actividades productivas de nuestra provincia, dando visibilidad al esfuerzo de productores, emprendedores y trabajadores que son protagonistas del crecimiento y desarrollo de Santiago del Estero”, manifestó.

En el cierre de su mensaje, Néstor Machado transmitió sus mejores deseos para el futuro del portal, alentando a continuar trabajando con la misma responsabilidad y vocación informativa.

“Mis felicitaciones por estos 22 años de trabajo, innovación y compromiso con nuestra comunidad. Que sigan los éxitos y que continúen informando y acompañando el progreso de nuestra provincia. ¡Feliz aniversario, Diario Panorama!”, concluyó.