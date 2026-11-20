José Fernández Codazzi deberá prestar declaración testimonial el próximo 26 de noviembre, luego de revelar supuestas conversaciones con su antigua clienta sobre la desaparición del pequeño y la colocación del botín.

Hoy 20:06

El juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña sumó un nuevo capítulo luego de que José Fernández Codazzi, exabogado de Laudelina Peña, asegurara públicamente que su antigua clienta le habría manifestado que el niño se encontraba en una laguna.

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Tras las repercusiones de sus declaraciones y el pedido de distintas defensas, el Tribunal Oral Federal que lleva adelante el proceso resolvió convocar al letrado para que declare como testigo el próximo 26 de noviembre.

La medida busca que Fernández Codazzi ratifique o amplíe ante los magistrados las afirmaciones que realizó durante una entrevista televisiva en el programa Sin Freno.

Los dichos sobre una laguna y la aparición del botín

Durante su participación en el ciclo televisivo, el abogado reveló detalles de las conversaciones que habría mantenido con Laudelina durante los primeros tramos de la investigación.

“Laudelina me dijo que Loan estaba en una de las lagunas, pero no se buscó como se tenía que buscar”, aseguró Fernández Codazzi.

El letrado también sostuvo que la tía del pequeño le habría confesado su participación en una maniobra destinada a desviar la investigación mediante la colocación de uno de los botines del niño.

En ese contexto, involucró a María Victoria Caillava, otra de las acusadas en el expediente.

“Me dijo que tuvo un encuentro con María Victoria Caillava y que ella le dio indicaciones de dónde plantar el botín”, afirmó.

Fernández Codazzi también aseguró que Laudelina le había explicado cómo habría realizado aquella maniobra y defendió su actuación profesional durante la etapa en la que tomó fuerza la hipótesis de un accidente de tránsito.

La Fiscalía puso en duda las declaraciones del abogado

Ante las repercusiones de sus afirmaciones, el fiscal Carlos Schaefer remarcó que se trata de dichos que el abogado atribuye a su antigua clienta y que no constituyen una confirmación de lo ocurrido.

Además, recordó que Laudelina Peña posteriormente descartó ante la Justicia la versión del accidente de tránsito.

La actuación de Fernández Codazzi también había sido cuestionada por la propia acusada, quien en su momento lo señaló por supuestas presiones para instalar aquella hipótesis, aunque luego se retractó de esa acusación.

Loan continúa desaparecido

La convocatoria del exabogado se produce en el marco del debate oral por los delitos de sustracción y ocultamiento del menor, en el que se analizan las responsabilidades de los acusados.

Su declaración testimonial permitirá incorporar formalmente sus manifestaciones al juicio y someterlas a las preguntas de las partes.

Sin embargo, hasta el momento no existen hallazgos que permitan confirmar la versión sobre la laguna ni determinar el paradero de Loan.

Mientras avanza el proceso judicial, el destino del pequeño, desaparecido el 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio, continúa siendo una incógnita.