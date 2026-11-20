El diputado nacional defendió la revisión de los proyectos adheridos al régimen de grandes inversiones y cuestionó las críticas que recibió desde el propio peronismo.

Hoy 20:00

El diputado nacional Máximo Kirchner volvió a cuestionar el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) impulsado por el Gobierno de Javier Milei y ratificó su propuesta de auditar los proyectos que reciben beneficios impositivos y cambiarios.

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Durante la presentación de la revista Porvenir, realizada este jueves en el espacio cultural C Art Media, el referente de La Cámpora lanzó una advertencia frente a los cuestionamientos que generó su iniciativa.

“Vamos a armar todo el quilombo que haya que armar porque nuestra sociedad no soporta una frustración más”, afirmó.

El legislador comparó su propuesta con las auditorías realizadas por el Gobierno nacional sobre las universidades públicas y las pensiones por discapacidad.

“¿Se puede auditar la universidad pública? Auditamos a los estudiantes y a los profesores, auditamos también las pensiones por discapacidad, pero ¿no podemos auditar a las petroleras y mineras con enormes ventajas impositivas?”, planteó.

Cuestionamientos dentro del propio peronismo

Máximo Kirchner también apuntó contra sectores del peronismo que manifestaron diferencias con su propuesta de revisar los proyectos de inversión.

El diputado recordó que en octubre había planteado la necesidad de analizar individualmente las iniciativas aprobadas bajo el RIGI ante un eventual regreso del peronismo al Gobierno en 2027.

En aquella oportunidad, había aclarado que los proyectos que cumplieran con las condiciones y las inversiones comprometidas deberían continuar, aunque advirtió sobre posibles incumplimientos por parte de las empresas beneficiadas.

Críticas a la política económica y a la suspensión de las PASO

Durante su exposición, Kirchner cuestionó que el Gobierno concentre parte de su agenda en la reforma electoral y la suspensión de las elecciones primarias.

“Están viendo cómo arman una arquitectura electoral, en vez de ver cómo arman una arquitectura económica de desarrollo para Argentina”, sostuvo.

En ese sentido, reclamó políticas destinadas a la generación de empleo, la recuperación del poder adquisitivo y una distribución más equitativa de los ingresos.

Asimismo, propuso construir un frente político opositor que tenga como eje la recuperación de la soberanía económica y consideró que el programa económico del Gobierno se encuentra agotado.

El legislador también volvió a cuestionar la situación judicial de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y reivindicó su figura dentro del espacio opositor.

El Gobierno aprobó una inversión de US$50.750 millones bajo el RIGI

Los cuestionamientos de Máximo Kirchner trascendieron en medio del anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo, sobre la aprobación del ingreso de Argentina LNG al RIGI.

El megaproyecto, encabezado por YPF, la italiana Eni y la emiratí XRG, contempla inversiones por US$25.000 millones entre 2027 y 2030, con desembolsos totales proyectados por US$50.750 millones hasta 2050.

La iniciativa busca desarrollar infraestructura para la exportación de gas natural licuado proveniente de Vaca Muerta, con instalaciones en Neuquén y Río Negro.

Caputo calificó el emprendimiento como “la mayor inversión de la historia argentina”, mientras que las empresas participantes prevén formalizar la decisión final de inversión el próximo 30 de noviembre.