Sebastián Queijeiro reveló cómo reaccionó el músico al conocer la sentencia por el crimen de Cristian Díaz.

Hoy 20:04

Tras conocerse la condena a 12 años de prisión domiciliaria contra Cristian “Pity” Álvarez, su abogado, Sebastián Queijeiro, reveló el mensaje que recibió del músico luego de la resolución judicial por el asesinato de Cristian Díaz, ocurrido en 2018 en Villa Lugano.

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“Un triunfo más a la dupla Pity-Seba”, escribió el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados en una nota que fue compartida por su representante legal.

Según explicó el letrado, el cantante recibió de buena manera la sentencia. Sin embargo, manifestó su preocupación por las consecuencias que podría tener la resolución sobre su salud mental y el proceso de abstinencia que atraviesa.

Queijeiro anticipó que insistirá con el pedido de nulidad y mantendrá su planteo de legítima defensa.

Pity Álvarez continuará internado

Pese a la condena, el músico permanecerá bajo tratamiento médico antes de comenzar a cumplir la prisión domiciliaria.

“No va a comenzar a cumplir la prisión domiciliaria hasta que no termine la internación”, explicó su abogado.

Álvarez permanece internado de manera involuntaria desde el 22 de septiembre en la clínica psiquiátrica Solar Colonial, ubicada en Castelar, por disposición de la Justicia civil.

La internación había sido ordenada inicialmente por un período de 90 días, luego de que los profesionales que lo evaluaron advirtieran que existía un riesgo para sí mismo y para terceros.

En febrero de 2027, el cantante será sometido a una pericia para evaluar su capacidad jurídica, cuyo resultado podría determinar una extensión de la internación.

Además, su abogado adelantó que será trasladado a otra institución sanitaria en la que ya recibió tratamiento anteriormente.

Cómo fue el crimen de Cristian Díaz

El homicidio de Cristian Maximiliano Díaz ocurrió el 12 de julio de 2018, en el barrio Samoré de Villa Lugano, en la Ciudad de Buenos Aires.

Según la reconstrucción judicial, la víctima y el músico se conocían y mantenían diferencias a raíz de un conflicto ocurrido meses antes.

Aquella madrugada, ambos protagonizaron una discusión que terminó cuando Álvarez efectuó cuatro disparos contra Díaz, quien falleció en el lugar.

Tras permanecer prófugo durante más de 24 horas, el cantante se entregó el 13 de julio en una comisaría de Villa Lugano. Allí reconoció públicamente haber cometido el homicidio y pronunció una frase que quedó incorporada a la causa: “Lo maté porque era él o yo”.

Ocho años después del crimen, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 lo declaró penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el uso de un arma de fuego y lo condenó a 12 años de prisión.

Mientras la querella manifestó su conformidad con el fallo y anticipó que no apelará, la defensa de Pity Álvarez continuará cuestionando la resolución judicial.