El movimiento telúrico tuvo su epicentro en las proximidades de la ciudad de Junín y se sintió en distintas regiones del país. Las autoridades no reportaron víctimas ni daños materiales en los primeros informes.

Hoy 00:07

Un fuerte sismo de magnitud 6,7 sacudió gran parte de Perú durante la tarde de este viernes 20 de noviembre, generando preocupación entre los habitantes de distintas regiones del país. El movimiento provocó momentos de tensión e incluso obligó a interrumpir una sesión del Congreso peruano.

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De acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el fenómeno se registró a las 19.09, hora local, con epicentro a 30 kilómetros al noroeste de la ciudad de Junín y a una profundidad de 129 kilómetros.

El movimiento telúrico alcanzó una intensidad de nivel V en la escala de Mercalli modificada y fue percibido en numerosas localidades, desde Piura, en el norte del país, hasta Arequipa, en el sur.

El director del IGP, Hernando Tavera, explicó que se trató de un sismo de profundidad intermedia, una característica que favoreció que las ondas sísmicas fueran percibidas en una amplia extensión del territorio peruano.

“El radio de percepción del sacudimiento ha sido bastante grande”, señaló el especialista, quien también explicó que la profundidad del fenómeno influyó en la duración del movimiento.

Uno de los momentos de mayor tensión se vivió en el Congreso de Perú, donde el temblor sorprendió a los legisladores en plena sesión y motivó la evacuación de los presentes.

Qué dijeron las autoridades sobre posibles réplicas

Tavera no descartó que se produzcan nuevos movimientos sísmicos durante las próximas horas, aunque aclaró que, debido a la profundidad del evento principal, las eventuales réplicas podrían ser menos perceptibles para la población.

“Al ser una profundidad de 129 kilómetros, probablemente las réplicas no sean tan percibidas como el evento principal”, explicó.

Pese a la magnitud del fenómeno y al temor que provocó entre los habitantes, hasta el momento no se reportaron víctimas ni daños materiales, según la información preliminar difundida por las autoridades peruanas.