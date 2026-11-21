El Servicio Meteorológico Nacional anticipa posibles tormentas durante las primeras horas del día, con una tregua hacia la tarde y nuevas probabilidades de lluvias por la noche. Las temperaturas serán levemente inferiores a las del viernes.

Hoy 01:48

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este sábado una jornada marcada por la nubosidad y la probabilidad de precipitaciones en Santiago del Estero. La temperatura mínima será de 21 °C, mientras que la máxima alcanzará los 29 °C durante la tarde.

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Durante la madrugada se esperan tormentas aisladas, con una temperatura cercana a los 21 °C y vientos del sector este de entre 13 y 22 km/h. Por la mañana, el termómetro ascenderá hasta los 23 °C, mientras que persistirán las condiciones de inestabilidad, con vientos del noreste de entre 7 y 12 km/h.

Para la tarde se prevé una mejora en las condiciones meteorológicas, con cielo mayormente nublado y una máxima de 29 °C. El viento soplará del norte, con velocidades de entre 13 y 22 km/h. Hacia la noche, la temperatura descenderá hasta los 26 °C y podrían registrarse nuevamente tormentas aisladas.

En cuanto a las precipitaciones, el organismo nacional anticipa una probabilidad de entre el 40 y el 70 % durante la madrugada y la mañana, que disminuirá a valores de entre el 0 y el 10 % por la tarde. Hacia la noche, las posibilidades volverán a incrementarse y se ubicarán entre el 10 y el 40 %. No se anuncian ráfagas de viento significativas durante la jornada.

Por otra parte, el pronóstico para el domingo 22 de noviembre anticipa un descenso de la temperatura, con una mínima de 18 °C y una máxima de 26 °C. Se esperan tormentas aisladas durante la madrugada y chaparrones por la mañana, con probabilidades de precipitaciones de entre el 10 y el 40 %. Hacia la tarde y la noche, el cielo permanecerá mayormente nublado, aunque las posibilidades de lluvias serán considerablemente menores.