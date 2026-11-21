Un grave accidente en Salta resultó en la muerte de una mujer y dejó a otra herida, destacando la urgencia de la seguridad vial.

Hoy 01:21

Un trágico accidente vial ocurrió este viernes en la colectora de la avenida Paraguay, en la ciudad de Salta, donde una mujer perdió la vida y otra resultó herida, lo que ha conmocionado a la comunidad local. El siniestro se registró alrededor de las 11 de la mañana, lo que llevó a la rápida intervención de los servicios de emergencia y personal policial.

Según el comisario Cristian Aguilera, quien brindó detalles sobre el incidente, el alerta se recibió a través del Sistema de Emergencias 911. Este reportó un choque con personas lesionadas, lo que activó un protocolo de respuesta inmediata. Los informes preliminares indican que los dos vehículos implicados circulaban en la misma dirección, es decir, de norte a sur, cuando ocurrió la colisión.

Aguilera explicó que, aparentemente, el vehículo de mayor porte embistió al de menor tamaño. En el auto más pequeño viajaban dos mujeres. Una de ellas, de edad adulta, sufrió lesiones en los miembros inferiores y recibió asistencia médica en el lugar. Posteriormente, fue trasladada al hospital San Bernardo, donde recibió atención especializada.

La segunda ocupante, lamentablemente, falleció en el lugar del accidente. Hasta el momento de la declaración del oficial Aguilera, no se había podido identificar a la víctima ni se conocía su edad. Durante la ronda de preguntas, se especuló sobre la posibilidad de que la víctima fatal fuese una niña, aunque Aguilera aclaró que “no tengo precisiones si se trataría de una menor de edad”.

Las autoridades policiales están trabajando arduamente para esclarecer las circunstancias del siniestro. Aguilera mencionó que se están llevando a cabo relevamientos de cámaras de seguridad públicas y privadas en las cercanías, así como la recolección de testimonios de posibles testigos que puedan ayudar a reconstruir lo sucedido.

Estos esfuerzos son fundamentales para entender cómo se produjo el impacto y determinar las responsabilidades correspondientes. A medida que avanza la investigación, familiares de las víctimas se han presentado en el lugar, donde se les ha brindado contención emocional por parte del personal interviniente.

Mientras la investigación continúa, se espera que se logre la identificación oficial de la víctima fatal y se obtengan mayores detalles sobre las circunstancias que rodearon este trágico accidente en la avenida Paraguay, que ha dejado una profunda huella en la comunidad salteña.