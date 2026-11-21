Un hombre en Lastenia, Tucumán, asesinó a su sobrina confundiendo su identidad y posteriormente se quitó la vida.

Hoy 01:20

La localidad de Lastenia, en Tucumán, se encuentra sumida en la conmoción tras un homicidio impactante que involucró a un hombre que, en un ataque de confusión, asesinó a su sobrina de 27 años. Este trágico suceso tuvo lugar en la madrugada del jueves, cuando el agresor, identificado como Gonzalo Oscar, irrumpió en la vivienda que se encuentra en el pasaje Toranzo, en el barrio La Cerámica.

Según los informes policiales, el crimen ocurrió alrededor de las 5:30 a.m., cuando el hombre, en un estado de alteración emocional, entró a la habitación donde creía que se encontraba su ex pareja. Sin embargo, en la cama dormía María Belén Soria, la joven víctima, quien se encontraba junto a uno de sus sobrinos, hijo del agresor y su ex esposa, que en ese momento se encontraba en el Hospital Padilla.

El ataque fue brutal; el agresor utilizó un objeto contundente para golpear a la mujer en la cabeza, causándole heridas mortales. Tras cometer el homicidio, Gonzalo Oscar huyó del lugar, dejando a su sobrino en estado de shock tras presenciar la tragedia.

Las primeras pesquisas revelaron que el hombre había sido ex pareja de la tía de la víctima. Horas después del ataque, un familiar trató de comunicarse con él para informarle sobre el crimen y solicitarle que regresara. Sin embargo, el sujeto tomó la drástica decisión de dirigirse a Ingenio Marapa, donde se quitaría la vida arrojándose desde una chimenea.

La relación entre Gonzalo Oscar y su ex esposa era tensa; según testimonios de allegados, el hombre había estado controlando a su pareja debido a celos y sospechas de una nueva relación por parte de ella. Se supo que había instalado aplicaciones en el celular que le había regalado, con el fin de rastrear sus comunicaciones y movimientos.

La causa del asesinato ha sido asignada a la Unidad Fiscal de Homicidios II, bajo la dirección del fiscal Carlos Sale, quien está a cargo de la investigación. Las autoridades buscan determinar las circunstancias exactas que llevaron al agresor a cometer este acto de violencia extrema y cómo se desarrolló el ataque en el hogar de Lastenia.

Este trágico evento ha dejado a la comunidad de Lastenia en un estado de consternación y ha encendido un debate sobre la violencia de género y las consecuencias de los celos desmedidos. La sociedad enfrenta un desafío significativo para abordar y prevenir estos actos violentos que afectan a las familias y comunidades en su conjunto.