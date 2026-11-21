El reconocido actor santiagueño fue protagonista de la tercera entrevista de El Pulso, el ciclo de Panorama Play. Habló sobre el poder transformador del teatro, su trayectoria de cinco décadas, la construcción de personajes, la obra ¿Héroes? y la necesidad de mantener viva la memoria de los combatientes de Malvinas.

Hoy 01:25

El teatro como espacio de encuentro, como herramienta para sanar y también como una forma de mirar de frente las problemáticas de la sociedad. Sobre esos ejes giró la tercera entrevista de El Pulso, el ciclo de entrevistas de Panorama Play, que en esta oportunidad tuvo como protagonista al reconocido actor santiagueño Yan Pilán.

Con una trayectoria de 50 años sobre los escenarios, Pilán repasó durante la charla distintos momentos de su carrera, habló sobre su particular manera de entender la actuación y reflexionó sobre el lugar que ocupa el teatro frente a las crisis, el dolor y las dificultades que atraviesa la sociedad.

Para el actor, el escenario no es solamente un lugar donde se representa una historia. Es también un espacio capaz de generar transformaciones tanto en quien actúa como en quien observa.

“Yo he aprendido que a mí me sana el teatro, y que da la posibilidad que el otro se sane”, afirmó.

En esa misma línea, sostuvo: “Yo siempre insisto que el teatro sana, educa, reencuentra”. Y explicó que esa capacidad de interpelar al espectador permite abordar la realidad desde otra perspectiva: “El teatro te devuelve la realidad, da una vueltita de tuerca más, con una poética diferente”.

La actuación como una transformación

Durante la entrevista, Pilán también se refirió a los secretos de su oficio y a la manera en que construye sus personajes. Para él, la clave está en lograr que aquello que fue escrito deje de ser simplemente un personaje y se convierta en una persona viva frente al público.

“Si vos no crees lo que sucede, no hay teatro”, sostuvo.

Y profundizó: “Ese es un personaje escrito en un papel, pero aquí, en el ahora de la actuación, ya no es más personaje. Es persona que vive, que late, que sufre, que respira”.

El actor también explicó que cada obra debe producir algún tipo de transformación en quienes participan de ella.

“Yo siempre digo, si yo no salgo modificado después de una obra teatral, el teatro lo pongo en crisis”, afirmó. Y agregó: “Porque yo como actor también me modifico”.

Esa búsqueda, según explicó, permite al intérprete ponerse en el lugar de otras personas y explorar experiencias ajenas. “El teatro te da esta posibilidad de bucear en vidas ajenas, por eso yo digo que somos grandes ladrones de la vida”, expresó.

Para Pilán, además, el escenario exige dejar atrás la identidad cotidiana para asumir plenamente aquello que se está construyendo: “Cuando paramos toda nuestra energía corpórea, dejamos de ser esa persona que está afuera para convertirnos en esa persona que queremos crear”.

Y en ese proceso también aparece una advertencia sobre el ego: “Si te montas al caballito del ego, no sos actor”.

Una inversión que no se mide en dinero

Uno de los momentos más particulares de la conversación llegó cuando Pilán habló de su decisión de construir y sostener un espacio teatral.

Con humor, reconoció: “Yo he hecho la peor inversión económica que puede haber hecho un santiagueño. He hecho un teatro”.

Incluso comparó esa inversión con una alternativa inmobiliaria: “Yo, con lo que he gastado en todo esto, hubiera podido tener dos cocheras”.

Sin embargo, aclaró que la decisión tiene para él un valor que excede completamente lo económico.

“Económicamente he hecho la peor inversión. Sí, lo reconozco. Pero a mí me genera paz. Me genera felicidad”, señaló.

Y resumió su filosofía con una pregunta: “¿Cómo voy a negar no hacer lo que me hace bien?”.

Para Pilán, el teatro forma parte de su propia identidad y de su vida cotidiana. “Si a mí me genera paz, me genera plenitud y satisfacción”, sostuvo.

Por eso también definió de una manera muy particular su relación con el espacio que construyó: “Yo vivo en mi teatro, mi teatro vive en mi hogar. Mi teatro es mi hogar”.

50 años sobre los escenarios

La entrevista también permitió recorrer una trayectoria que comenzó hace cinco décadas. Pilán recordó que el 22 de septiembre de 1976 actuó por primera vez junto a su padre.

“He cumplido 50 años actuando”, contó, aunque lejos de plantear la trayectoria como una etapa cerrada, aseguró: “Y creo que tengo más por hacer que lo que he hecho”.

Su presente sigue marcado por nuevos proyectos. “Esto es día a día”, sostuvo, y reveló que ya se encuentra trabajando en lo que vendrá: “Ya estoy pensando y ya estamos ensayando los proyectos del año que viene”.

También recordó que su sala teatral lleva 23 años: “Nosotros hemos cumplido 23 años de sala”.

En ese recorrido, Pilán puso especial énfasis en el acompañamiento de quienes se forman y comienzan a transitar el mundo teatral: “Yo siempre digo que saltan al vacío, lo único que me preocupa es que mi red esté abajo, que no se lastimen”.

Malvinas: memoria, historia y una herida que sigue presente

Otro de los momentos centrales de la entrevista estuvo relacionado con Malvinas y la propuesta teatral ¿Héroes?. Pilán habló allí como actor y autor de la obra y explicó que su intención es mantener presente una historia que, a su entender, todavía forma parte de la sociedad argentina.

“Yo tengo una sola certeza: los soldados no mueren en los campos de batalla, mueren cuando la patria los olvide”, afirmó.

Y reforzó esa idea: “Cuando el pueblo olvida a sus soldados, ahí mueren”.

Para Pilán, la obra busca precisamente evitar ese olvido: “Y la única intencionalidad de esta obra es que no nos olvidemos”.

En ese sentido, cuestionó la tendencia a mirar Malvinas solamente como un episodio del pasado. “Che, es nuestra historia, esto nos pasa, no es que ha pasado, nos pasa”, expresó.

También señaló que su trabajo se concentró especialmente en las consecuencias posteriores al conflicto: “Yo me he preocupado mucho en contar los 44 años pos Malvinas”.

Y dejó una reflexión sobre la responsabilidad social frente a los excombatientes: “No somos una sociedad con la gimnasia suficiente de cuidar a nuestros combatientes”.

La mirada de Pilán se extendió además a la guerra como fenómeno humano: “La guerra nunca aportó una solución a la humanidad”.

El teatro frente a las crisis

A lo largo de la charla, el actor también defendió la vigencia del teatro en momentos de dificultad. Para Pilán, incluso cuando todo parece ponerse en contra, la actividad teatral encuentra la manera de sobrevivir.

“Y nosotros no hacemos teatro en el escenario. Al teatro lo hacemos todos”, afirmó.

Y fue contundente al hablar de su capacidad de resistencia: “Y en las peores crisis el teatro subsiste”.

Según su mirada, actualmente existe además una recuperación de la actividad teatral argentina: “Hoy hay un auge fuertísimo del teatro nacional”.

Para Pilán, la explicación vuelve a estar en esa capacidad de transformación que le atribuye al arte: “Porque el teatro siempre sana”.

Esa idea atraviesa buena parte de la conversación y también sus reflexiones sobre la sociedad. Al hablar de la paz, sostuvo: “¿Sabes cuándo hay paz? Cuando el otro nunca deja de ser tú igual”.

También se refirió a problemáticas como el suicidio y la necesidad de intervenir antes de que las situaciones se agraven: “Y el suicidio es un problema de todos”. Y remarcó: “Hay que preocuparse antes. Preocuparse. Hay que ocuparse antes. Hay que estar muy atento”.

En definitiva, para el actor, el teatro puede funcionar como una herramienta para mirar aquello que muchas veces se intenta evitar: “El teatro te va a dar la posibilidad de mirarte, contarte, pero darle una vueltita de tuerca más”.

Y en esa búsqueda personal también encuentra una explicación para seguir adelante: “Me preocupa eso. Me duele eso. Y me quiero sanar. Por eso el teatro sana”.

La entrevista completa con Yan Pilán forma parte de la tercera edición de El Pulso, el ciclo de entrevistas de Panorama Play, conducido por Oscar Gerez, con nuevas conversaciones cada viernes a las 22.