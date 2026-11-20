El piloto argentino terminó décimo en la clasificación, mientras que su compañero Pierre Gasly fue noveno. Ambos ganarán una posición en la grilla de largada debido a la penalización de Oscar Piastri, en una buena jornada para Alpine.

Hoy 02:14

Franco Colapinto protagonizó una buena clasificación en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, correspondiente a la 21ª fecha del calendario 2026. El piloto argentino de Alpine consiguió avanzar a la Q3 y finalizó décimo con un registro de 1m35s314, aunque largará noveno en la carrera del domingo debido a la penalización de Oscar Piastri. Su compañero, Pierre Gasly, partirá desde la octava posición.

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El argentino llegó a la clasificación con buenas sensaciones tras una destacada actuación en la tercera y última práctica libre, en la que había finalizado quinto con un tiempo de 1m35s198, luego de completar 30 vueltas al circuito callejero estadounidense.

El comienzo de la clasificación no fue sencillo para Colapinto. Las bajas temperaturas del asfalto complicaron el calentamiento de los neumáticos y el representante de Alpine tuvo que esforzarse para superar el primer corte. Finalmente, con un registro de 1m35s930, terminó 15º en la Q1 y consiguió avanzar a la siguiente instancia.

En la Q2, el oriundo de Pilar comenzó con un buen ritmo, aunque las mejoras de sus rivales lo dejaron momentáneamente fuera de los puestos de clasificación. Cuando todo parecía complicarse, Colapinto respondió bajo presión y marcó una vuelta de 1m34s982 en su último intento, que le permitió ubicarse séptimo y asegurar su participación en la Q3.

Gasly también mostró un gran rendimiento y consiguió el segundo mejor registro de esa instancia, mientras que la gran sorpresa fue la eliminación de los dos pilotos de Ferrari, Charles Leclerc y Lewis Hamilton, quienes finalizaron 11º y 12º, respectivamente.

Colapinto terminó décimo y Antonelli fue el más rápido

En la última instancia de la clasificación, los dos pilotos de Alpine fueron los primeros en registrar tiempos. Sin embargo, no lograron repetir el rendimiento exhibido en la Q2 y terminaron ocupando las últimas dos posiciones del grupo de los diez mejores.

Colapinto cerró su participación con un registro de 1m35s314, mientras que Gasly consiguió un tiempo de 1m35s105, apenas 209 milésimas más rápido que el argentino.

Por su parte, Andrea Kimi Antonelli fue el más rápido de la clasificación tras marcar una vuelta de 1m33s893 con su Mercedes. El italiano fue escoltado por Max Verstappen y George Russell, mientras que Lando Norris e Isack Hadjar completaron los cinco primeros lugares.

Las penalizaciones favorecieron a Alpine

Pese a finalizar décimo y noveno en la clasificación, respectivamente, Colapinto y Gasly ganarán una posición en la grilla de partida debido a la penalización de diez lugares que deberá cumplir Oscar Piastri, quien había conseguido el séptimo mejor tiempo.

De esta manera, el argentino largará noveno y el francés octavo, en una buena oportunidad para que Alpine consiga sumar puntos con sus dos monoplazas en el trazado estadounidense.

Así quedaron las primeras diez posiciones de la clasificación

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) – 1:33.893 Max Verstappen (Red Bull) – 1:34.151 George Russell (Mercedes) – 1:34.224 Lando Norris (McLaren) – 1:34.244 Isack Hadjar (Red Bull) – 1:34.592 Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 1:34.668 Oscar Piastri (McLaren) – 1:34.899 Liam Lawson (Racing Bulls) – 1:35.090 Pierre Gasly (Alpine) – 1:35.105 Franco Colapinto (Alpine) – 1:35.314

A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Las Vegas

La actividad del Gran Premio de Las Vegas culminará con la carrera, que se disputará este domingo 22 de noviembre desde la 1 de la madrugada, hora argentina, y podrá seguirse en vivo por ESPN y Fox Sports.

Desde el noveno lugar de la grilla, Colapinto buscará aprovechar su buena clasificación para pelear por los puntos en la antepenúltima fecha de la temporada 2026 de Fórmula 1.