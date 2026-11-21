El padre de la hija de la ex Gran Hermano falleció el pasado martes. En medio del dolor, Maypi rompió el silencio en redes sociales con un mensaje contundente.

Hoy 07:51

Una noticia dolorosa sacudió el mundo del espectáculo: Matías Ricciardelli, expareja de Maypi Delgado y padre de su hija India, falleció el martes. La información fue confirmada por Pochi de @Gossipeame a través de sus historias de Instagram, donde pidió respeto y reserva sobre las circunstancias de la muerte.

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En medio de la conmoción, la modelo decidió expresarse en sus redes sociales para explicar por qué se había mantenido en silencio desde que recibió la noticia y, sobre todo, para hacer un pedido especial en este momento tan delicado para su familia: “Me voy a mantener sin contestar como lo hice desde el martes. Sepan entender y por favor les voy a pedir que tengan mucho respeto. India necesita una mamá fuerte hoy más que nunca. Cuiden a toda la familia en general”, escribió Maypi, con un mensaje atravesado por el dolor y la preocupación por su pequeña hija.

Fue Pochi quien dio a conocer la triste noticia luego de recibir numerosas consultas de sus seguidores sobre la situación de Ricciardelli: “Ya que me consultaron varias de ustedes, paso por acá a contar que Matías Ricciardelli, el ex de Maypi Delgado y padre de su hija, falleció el martes. Obviamente siempre se va a respetar la privacidad de su familia en un momento tan doloroso”, comunicó la panelista de Puro Show.

Ante la insistencia de un usuario que quiso saber qué había sucedido, la creadora de Gossipeame volvió a pronunciarse y fue contundente sobre la decisión de no revelar detalles: “Según la información confirmada, su muerte se produjo en circunstancias profundamente dolorosas y delicadas. Por respeto a su familia y a sus seres queridos, prefiero no profundizar en los detalles”, aclaró. Hasta el momento, no trascendieron públicamente las causas del fallecimiento.

La historia sentimental de Maypi y Ricciardelli tuvo distintas etapas y estuvo marcada por momentos difíciles. En octubre de 2022, apenas un mes después de anunciar que estaba embarazada de su primer hijo, la modelo comunicó que se había separado.

En aquel momento, explicó que él no tenía entre sus planes convertirse en padre. Más adelante, en julio de 2024, cuando India ya tenía un año, la ex Gran Hermano volvió a hablar públicamente sobre la relación y contó que había atravesado situaciones de maltrato psicológico. También cuestionó la falta de contacto regular de Ricciardelli con la nena y la ausencia de aportes económicos.

Tiempo después, Maypi volvió a apostar al amor. En enero de 2025, presentó públicamente su relación con Matías Poropato, a quien había conocido en la puerta del jardín al que asiste su hija.