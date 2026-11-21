La conductora reveló en vivo que la propuesta televisiva llegaba a su fin y sus compañeros de panel no sabían nada. “Pensé que ya sabían”, expresó al ser interpelada por sus sorprendidos colegas.

Hoy 07:42

Flor de la V sorprendió a su equipo al anunciar en vivo que Los Profesionales con Flor terminará el 31 de enero de 2027. La conductora contó que recibió la noticia en una reunión con las autoridades de El Nueve y, mientras daba los detalles, se enteró de que al menos uno de sus panelistas escuchaba la confirmación por primera vez.

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“Me junté con la gente del canal y me dijeron que el 31 de enero terminan Los Profesionales. Es una triste noticia para todos nosotros”, expresó Flor al comunicar el final del programa.

La conductora también explicó que su vínculo con la emisora se extiende más allá de la despedida del ciclo: “Tengo contrato hasta el 31 de diciembre de 2027. Tengo que ver qué pasa conmigo, con el canal. Tenía contrato en el horario de 13.30 a 15.30”.

El momento más incómodo llegó cuando Damián Rojo tomó la palabra. “Me estoy enterando ahora”, dijo el panelista, dejando en claro que la noticia lo había sorprendido en pleno programa.

Flor también quedó descolocada al escucharlo. “Ah, pensé que ya sabían, que les habían dicho. Perdón”, respondió.

Así, la conductora confirmó al aire la fecha de despedida del ciclo y dejó dos incógnitas abiertas sobre su futuro en El Nueve y el de sus compañeros.