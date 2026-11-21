El hecho de sangre se registró minutos después de las 8 de la mañana de este sábado. Interviene personal de la Comisaría Primera.

Hoy 09:32

Personal policial y la Justicia investigan un hecho de sangre que conmocionó a vecinos de calle 24 de Septiembre, entre Alsina y Catamarca.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

De acuerdo a lo informado por policías que trabajan en el lugar, una ambulancia trasladó al hospital Regional a un hombre que presentaba una herida de arma de fuego en la cabeza. Su estado de salud se desconoce por el momento, confiaron las fuentes.

El hecho causó gran consternación en el vecindario del barrio Centro que se vio alterado por la cantidad de móviles policiales que acudieron al lugar.

Personal de la Comisaría Primera trabaja en el hecho.

Nota en desarrollo...