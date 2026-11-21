El jefe de Gabinete se refirió a una posible candidatura a gobernador bonaerense y aseguró que su futuro político dependerá de la decisión de Javier Milei. También habló del vínculo con Patricia Bullrich y defendió el rumbo económico del Gobierno.

Hoy 08:42

Aunque todavía no hay definiciones sobre las candidaturas provinciales de La Libertad Avanza, el nombre de Diego Santilli aparece entre los que tienen un horizonte más despejado de cara a una eventual competencia por la gobernación bonaerense.

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Durante el evento que marcó el desembarco de Tesla en la Argentina, el jefe de Gabinete habló con Ámbito sobre su futuro político y dejó la decisión en manos de Javier Milei. "Voy a hacer lo que quiera el Presidente", aseguró, aunque no ocultó su interés por el distrito: "Ustedes saben mi pasión por la provincia de Buenos Aires".

"Donde el Presidente lo necesite voy a estar", insistió Santilli. Además, buscó bajar el tono de las versiones sobre una interna dentro del oficialismo y se refirió al vínculo con Patricia Bullrich. "Está acompañando el proceso del presidente Milei. Es una socia política, como dijo el Presidente. Nos llevamos muy bien y hemos trabajado fuertísimo esta semana para sacar dictamen de reforma electoral y para sacar una sesión larguísima, muy importante para la República Argentina", sostuvo.

Por otra parte, al ser consultado sobre la situación económica del país, el funcionario reconoció que al Gobierno le gustaría alcanzar un mayor ritmo de crecimiento. "Nos gustaría crecer mucho más", admitió. Sin embargo, defendió el rumbo económico y planteó una comparación con otros procesos de transformación a nivel internacional.

"Miro a los países del mundo que han hecho transformaciones que los han llevado a la vanguardia y ninguno creció los primeros cuatro años. Argentina sí creció", afirmó.

En esa línea, también se refirió al impacto de los programas de ajuste fiscal sobre el empleo y aseguró que, en otros países que avanzaron con políticas de déficit fiscal, "todos tuvieron grandísima pérdida de empleo; a la Argentina no le pasó eso".