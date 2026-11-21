Los bandeños se enfrentarán a un día nublado con probabilidades de lluvia. Las temperaturas oscilarán entre los 22 y 31 grados.

Hoy 08:11

En el día de hoy, los bandeños se encontrarán con un clima nublado, con temperaturas que rondan los 22.9 °C y una sensación térmica de 23.8 °C. La humedad se mantiene en un 74%, lo que podría generar una sensación de incomodidad para algunos.

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Se espera que durante el día se produzcan lluvias irregulares en las cercanías de La Banda, lo que podría alterar los planes al aire libre de los habitantes. A pesar de la inestabilidad, las temperaturas máximas alcanzarán los 31.6 °C.

Para mañana, el pronóstico indica que las condiciones seguirán siendo similares, con lluvias irregulares y temperaturas que variarán entre los 20.4 °C de mínima y los 26.6 °C de máxima. Los bandeños deberán estar preparados para un clima variable.

El domingo, el clima se presentará cubierto, con mínimas de 21.2 °C y máximas de 30.3 °C. La posibilidad de precipitaciones mantendrá a los bandeños en alerta, sobre todo durante las primeras horas del día.

En resumen, hoy, Sábado 21 de noviembre de 2026, La Banda tendrá lluvias irregulares con una mínima de 22.1 °C y una máxima de 31.6 °C. Se recomienda a los bandeños que tomen precauciones y estén atentos a las actualizaciones del clima.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.