Los añatuyenses podrán disfrutar de un día soleado con temperaturas que alcanzarán los 31.3 °C. Sin embargo, el pronóstico indica cambios en los próximos días.

Hoy 08:21

Hoy en Añatuya, la jornada se presenta con un clima soleado y agradable, con una temperatura actual de 20.5 °C y una sensación térmica de 19.8 °C. La humedad ronda el 73%, lo que puede hacer que el aire se sienta un poco pesado, pero el viento de 13 km/h del este-sureste ayuda a refrescar el ambiente.

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Para los añatuyenses que planean salir, se espera que la temperatura alcance un máximo de 31.3 °C durante la tarde. Esto significará un día perfecto para disfrutar al aire libre, aunque es importante recordar que las temperaturas pueden variar a lo largo del día.

El pronóstico para mañana indica un cielo parcialmente nublado, con una mínima de 19 °C y una máxima de 29.6 °C. Esto sugiere que aunque habrá algo de sol, también habrá momentos de nubes que podrían proporcionar un alivio del calor intenso.

Sin embargo, el panorama cambiará el domingo, ya que se anticipan lluvias irregulares en las cercanías de Añatuya. La temperatura mínima se mantendrá en 19 °C, mientras que la máxima alcanzará los 30.4 °C, lo que podría traer algo de frescura tras el calor de los días anteriores.

En resumen, el clima actual en Añatuya es ideal para actividades al aire libre, con un día soleado y cálido. Para hoy, la temperatura mínima se espera en 19.6 °C y la máxima en 31.3 °C. A medida que avanzamos hacia el fin de semana, los añatuyenses deben estar preparados para cambios en el clima, con un pronóstico de cielos parcialmente nublados y posibilidad de lluvia a partir del domingo.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.