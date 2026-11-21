El Ministerio de Educación de Catamarca ha implementado un protocolo de actuación tras recibir una denuncia de maltrato infantil en un jardín maternal, resultando en el apartamiento preventivo de la trabajadora implicada.

Hoy 15:11

El Ministerio de Educación de Catamarca ha tomado medidas inmediatas tras recibir una denuncia de maltrato infantil en el Jardín Maternal Anexo N.º 2, ubicado en el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo (CAPE). Esta situación ha llevado a la implementación del protocolo institucional correspondiente, que busca garantizar la protección de los niños y el cumplimiento de sus derechos.

De acuerdo con los informes recibidos, la denuncia fue presentada el día anterior a la intervención del ministerio, lo que motivó la activación del procedimiento de separación preventiva de la trabajadora implicada. Esta acción tiene como objetivo resguardar el entorno educativo y permitir que se lleve a cabo una investigación exhaustiva sobre las alegaciones realizadas.

La decisión de apartar a la trabajadora no implica una declaración de culpabilidad, sino que es una medida cautelar adoptada para facilitar la investigación. Este tipo de protocolos son esenciales en instituciones educativas que trabajan con la primera infancia, donde cualquier indicio de vulneración o maltrato debe ser tratado con seriedad y prontitud.

El proceso de investigación incluirá la recolección de testimonios y evidencias que puedan arrojar luz sobre los hechos denunciados. Se espera que, a través de este procedimiento, se puedan determinar las responsabilidades pertinentes y se tomen las acciones adecuadas en función de los resultados obtenidos.

Además, es importante destacar que los jardines maternales están sujetos a normativas específicas que buscan proteger a los niños. Estas normativas establecen un marco de actuación en caso de que surjan denuncias de maltrato, garantizando que se inicien investigaciones formales y se realicen seguimientos institucionales.

El Ministerio de Educación ha subrayado la importancia de la vigilancia constante en estos entornos, donde la integridad de los niños debe ser la prioridad. La activación de los protocolos permite no solo la investigación, sino también la posibilidad de derivar el caso a organismos especializados o judiciales si fuera necesario.

La situación actual en el Jardín Maternal Anexo N.º 2 ha puesto de relieve la necesidad de seguir fortaleciendo los mecanismos de protección infantil, asegurando que todos los educadores y trabajadores en este ámbito estén debidamente capacitados y comprometidos con el bienestar de los menores.