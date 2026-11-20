El Halcón y el Guapo se enfrentarán este sábado desde las 15 en Florencio Varela, en busca de un boleto a los cuartos de final del certamen.

Hoy 15:00

Defensa y Justicia y Barracas Central se medirán este sábado por los octavos de final del Torneo Clausura 2026. El encuentro comenzará a las 15 en el estadio Norberto Tito Tomaghello, contará con el arbitraje de Pablo Echavarría y será televisado por ESPN Premium.

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El equipo dirigido por Julio Vaccari viene de perder ante Boca en La Bombonera, resultado que lo dejó sin posibilidades de disputar la Copa Sudamericana del próximo año. El Halcón terminó cuarto en su zona con 28 puntos, producto de ocho triunfos, cuatro empates y cuatro derrotas.

Por su parte, Barracas Central llega fortalecido tras vencer por 2-0 a Racing en la última jornada de la fase regular. Los conducidos por Damián Ayude finalizaron quintos en la Zona B con 26 unidades, gracias a siete victorias, cinco empates y cuatro caídas.

Ambos equipos quedaron fuera de las competencias internacionales para 2027, por lo que buscarán avanzar en los playoffs y mantener intacta la ilusión de conquistar el título y conseguir la clasificación a la Copa Libertadores.

Probable formación de Defensa y Justicia: Matías Borgogno; Valentín Loza, Damián Fernández, David Martínez, Demián Domínguez; César Pérez, Santiago Sosa Yung, Maximiliano Porcel, Juan Manuel Gutiérrez; Leandro Fernández y Jeremías Lucco.

Probable formación de Barracas Central: Juan Espínola; Rafael Barrios, Nicolás Capraro, Nicolás Demartini, Rodrigo Insua; Rodrigo Bogarín, Dardo Miloc, Iván Tapia; Tomás Porra, Nicolás Orsini y Enzo Taborda.