La Fusión se hizo fuerte como local y se quedó con el triunfo por 87 a 74. Los santiagueños acumulan un récord de 9 victorias y 2 derrotas.

Hoy 13:30

Quimsa consiguió una nueva victoria en el estadio Ciudad al derrotar a Ferro Carril Oeste por 87 a 74, resultado que le permitió consolidarse en la zona alta de la tabla de posiciones de la Liga Nacional de Básquet, con un registro de nueve triunfos y dos derrotas.

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El encuentro comenzó con un trámite equilibrado, con Bettiga y Lezcano como principales argumentos ofensivos de la visita. Sin embargo, los buenos ingresos de Cogliati y Conrradi le permitieron a la Fusión cerrar el primer parcial arriba por 25 a 20.

En el segundo segmento, Ferro encontró respuestas desde el perímetro con Piñero y Martínez, mientras que Laterza y Solanas hicieron lo propio en el dueño de casa. Un doble de Conrradi selló el 41 a 39 favorable al conjunto santiagueño antes del descanso largo.

El quiebre del partido llegó en el tercer cuarto. Los dirigidos por Lucas Victoriano impusieron condiciones con los aportes de Méndez, Johnson, Copello y Conrradi, construyendo un contundente parcial de 30 a 13 para ingresar al último capítulo con una ventaja de 71 a 52.

En el cierre, Gallizzi fue determinante para sostener la diferencia y, pese a los intentos de reacción del Verdolaga, Quimsa administró la ventaja para sellar el triunfo. Tayavek Gallizzi y Francisco Conrradi terminaron con 12 puntos cada uno, mientras que Franco Méndez aportó 10 unidades y cuatro asistencias. En la visita se destacó Valentín Bettiga con 14 tantos.

La Fusión volverá a presentarse el próximo 6 de diciembre, cuando reciba a San Lorenzo en el estadio Ciudad, con el objetivo de ratificar su buen presente en la competencia.