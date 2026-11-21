Una ambulancia municipal llegó rápidamente al lugar para brindar asistencia a los involucrados y dispuso el traslado urgente de los tres lesionados hacia el Hospital Zonal.

Hoy 13:09

Un impactante choque entre una motocicleta Honda Tornado y una 110cc alteró el tráfico sobre la avenida 25 de Mayo Sur, en la ciudad de Añatuya, y dejó como saldo tres personas heridas. El episodio movilizó de inmediato a los servicios de emergencia ante la magnitud del impacto entre ambos rodados.

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Tras la colisión, una ambulancia municipal llegó rápidamente al lugar para brindar asistencia a los involucrados y dispuso el traslado urgente de los tres lesionados hacia el Hospital Zonal, donde quedaron bajo atención médica. En paralelo, un móvil policial se hizo presente en el sector para acompañar el operativo y ordenar la circulación en la zona del siniestro.

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Las imágenes registradas en el lugar reflejan el despliegue de emergencia sobre la calzada, con la ambulancia y la presencia policial en el sector, además de una de las motocicletas tendida en el asfalto y a una de las personas asistidas en el suelo al momento de la intervención.

Los tres heridos trasladados fueron identificados como Florencia Cano de 37 años, Bruno Domínguez de 17 años y Jacinto Olivera de 27 años, todos con lesiones de diversas consideración.

Posteriormente efectivos policiales de la Comisaría 41, realizaron los trabajos de rigor y procedieron al secuestro de los rodados involucrados.