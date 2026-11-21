El senador nacional anunció la novedad en sus redes sociales e invitó a sus seguidores a sumarse y acompañarlo en esta nueva plataforma digital.

Hoy 13:23

El senador nacional Gerardo Zamora presentó su nuevo canal oficial de TikTok y lo hizo con un video en el que compartió un resumen de distintos momentos de su trayectoria y actividad pública.

El anuncio fue realizado a través de sus redes sociales, donde invitó a sus seguidores a sumarse a esta nueva plataforma. “Los invito a seguir mi nuevo canal de #TikTok”, expresó, y señaló que el enlace se encuentra disponible en sus historias y en el primer comentario de la publicación.

A través de este espacio, buscará compartir contenidos sobre su labor en el Senado, su agenda de actividades y temas de interés para Santiago del Estero y el país.