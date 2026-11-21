La investigación iniciada tras la detención de tres camionetas que transportaban 2.061,600 kilos de hojas de coca, abrió una nueva línea judicial que involucra a un funcionario policial.

Hoy 13:24

Un procedimiento realizado por efectivos policiales sobre un camino vecinal que conecta Ardiles con Pozo Hondo, dio como resultado el secuestro de un importante cargamento de hojas de coca.

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El operativo tuvo lugar este jueves alrededor de las 13, cuando efectivos de la Dirección General de Seguridad Vial, con apoyo de personal de la Comisaría Comunitaria N° 26 y del Departamento de Seguridad Ciudadana N° 10, interceptaron tres camionetas que circulaban por un camino vecinal entre las localidades de Ardiles y Pozo Hondo, artería que no es utilizado de forma regular por transportes de carga.

Cuando los uniformados realizaron el control de los vehículos, advirtieron la presencia de numerosos bolsones y paquetes de gran tamaño, por lo que activaron el protocolo correspondiente para este tipo de procedimientos.

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El can “Matt”

Ante el hallazgo, se solicitó la colaboración de la Dirección General de Drogas Peligrosas, cuyo personal llevó adelante la inspección de la carga con el apoyo del ejemplar canino K-9 “Matt”, especializado en la detección de sustancias ilícitas.

Posteriormente, se realizó la clasificación y el pesaje de la mercadería transportada, estableciéndose que las tres camionetas trasladaban un total de 2.061,600 kilogramos de hojas de coca.

La carga se encontraba distribuida en una Volkswagen Amarok blanca, una Toyota Hilux gris oscuro y una segunda Volkswagen Amarok de color negro.

Los vehículos eran ocupados por cuatro hombres, de entre 33 y 40 años de edad, procedentes de las provincias de Salta y Jujuy, quienes fueron identificados y puestos a disposición de la Justicia Federal en el marco de la investigación.

Denuncian a un policía de Rapelli por presuntos cobros para facilitar el traslado de hojas de coca

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La investigación iniciada tras el procedimiento en el que la Policía interceptó tres camionetas que transportaban 2.061,600 kilos de hojas de coca, en un camino vecinal que conecta Ardiles con Pozo Hondo, abrió una nueva línea judicial que involucra a un funcionario policial.

El jueves, Sebastián Sidany, de 40 años, radicó una denuncia en la Comisaría Comunitaria N.º 26 de Pozo Hondo, en la que apuntó contra un efectivo que prestaría servicios en el destacamento policial de Rapelli.

En su presentación, el hombre manifestó que desde hace aproximadamente dos años y medio trabaja como chofer particular para un ciudadano boliviano, trasladando cargamentos de hojas de coca desde Orán, provincia de Salta, hacia Buenos Aires.

Según su relato, el funcionario policial le habría proporcionado fotografías e información sobre la ubicación de los controles a cambio de $300.000 por cada vehículo que transitaba por la zona.

El denunciante aseguró haber realizado tres acuerdos con el uniformado, en los que presuntamente entregó $900.000 en cada oportunidad, debido a que los traslados se efectuaban con tres vehículos.

Otro episodio bajo investigación

Sidany también hizo referencia a un hecho ocurrido unos 20 días antes, cuando una camioneta Volkswagen Amarok que transportaba hojas de coca sufrió la pinchadura de un neumático en Rapelli.

De acuerdo con su versión, tras la llegada de personal policial se habría concretado un acuerdo con un jefe de la fuerza, que presuntamente recibió 10 kilos de hojas de coca y alrededor de $1.500.000.

Tras conocer la denuncia, el fiscal de turno del Ministerio Público Fiscal de Termas de Río Hondo, Dr. Emanuel Sabater, dispuso que se solicitaran las capturas de pantalla de las conversaciones que el denunciante habría mantenido con el contacto señalado.

En el marco de las actuaciones, el chofer entregó voluntariamente un teléfono celular. La investigación busca determinar la veracidad de las acusaciones y establecer posibles responsabilidades.