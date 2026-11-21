Matías Leguizamón tenía 33 años y permanecía internado en terapia intensiva tras resultar gravemente herido en el estallido ocurrido durante trabajos en una cañería de gas. Con su muerte, ya son cuatro las víctimas fatales.

Hoy 13:05

Un trabajador santiagueño de 33 años murió este sábado por la mañana tras permanecer internado en grave estado como consecuencia de la explosión y el incendio ocurridos hace una semana en Remedios de Escalada, partido bonaerense de Lanús.

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Se trata de Matías Leguizamón, uno de los operarios de la empresa tercerizada Exgadet que resultaron gravemente heridos cuando una máquina perforó una cañería de gas durante trabajos realizados para Metrogas.

La Fiscalía confirmó que este sábado fallecieron dos trabajadores que permanecían internados en un hospital de San Justo, en el partido de La Matanza. Uno de ellos era el joven santiagueño, de 33 años, mientras que la otra víctima tenía 28 años.

Con estos dos nuevos fallecimientos, el número de víctimas fatales por la explosión ascendió a cuatro, mientras que otras 30 personas resultaron heridas.

Tras conocerse la noticia, la empresa Exgadet difundió un comunicado en el que expresó su profundo pesar por la muerte de los dos operarios que permanecían internados.

"Exgadet lamenta profundamente informar que dos de sus queridos operarios que permanecían internados en grave estado tras la explosión en Remedios de Escalada fallecieron esta madrugada en un hospital de San Justo", señalaron.

Además, expresaron su acompañamiento a los familiares, amigos y compañeros de trabajo de las víctimas, y aseguraron que se encuentran a disposición para brindarles la asistencia que necesiten.

Por último, indicaron que continúan trabajando para determinar las causas del hecho y manifestaron su intención de que se haga justicia.