La Fusión buscará un nuevo triunfo desde las 11.30 en el estadio Ciudad. El equipo dirigido por Lucas Victoriano marcha segundo con ocho victorias y dos derrotas.
Quimsa buscará prolongar su buen presente en la Liga Nacional de Básquet cuando reciba a Ferro Carril Oeste desde las 11.30 en el estadio Ciudad, con la intención de mantenerse en los primeros puestos de la tabla de posiciones.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO
Resultados y estadísticas proporcionados por 365Scores