Una transmisión en directo registró gritos y gemidos durante el rezo de la oración a San Miguel Arcángel, presidido por el cardenal Ernest Simoni. El episodio sorprendió a los presentes y despertó todo tipo de interpretaciones.

Hoy 10:00

Un cardenal de 98 años, superviviente de la persecución comunista en Albania, recitó una oración de exorcismo del siglo XIX en latín en el santuario del Padre Pío en San Giovanni Rotondo el 17 de noviembre, durante una ceremonia transmitida en directo por la cadena de televisión capuchina.

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Se oyeron gritos en la transmisión poco después de que comenzara la oración, lo que puso de relieve un rito que rara vez se escucha públicamente en las iglesias católicas. El cardenal Ernest Simoni, uno de los miembros más antiguos del Colegio Cardenalicio, recitó el Exorcismus in Satanam et angelos apostaticos, una extensa oración ordenada por el papa León XIII en 1890 como exorcismo contra la acción del demonio en la Iglesia y en el mundo.

Esta oración se distingue de la invocación más breve a San Miguel que León XIII introdujo para ser recitada después de la misa en 1886. Antes de comenzar, Simoni pidió a los presentes que oraran por la paz mundial, los líderes políticos y el papa León XIV, describiendo la oración como una poderosa súplica espiritual contra el mal.

La transmisión en directo captó gritos y gemidos desde el interior de la iglesia. Según algunos testigos, se describieron personas retorciéndose durante la oración.