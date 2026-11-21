Moyano se encontraba acompañado por su hijo, quien solicitó ayuda a un vecino. El herido recibió asistencia de una ambulancia y fue llevado inicialmente al hospital de Suncho Corral.

Hoy 10:58

Un hombre de 60 años resultó herido de arma de fuego durante un accidente ocurrido alrededor de las 7.40 de este sábado en el paraje Yacu Hichacuna, jurisdicción de la Comisaría Comunitaria N° 28.

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Según el informe policial, la víctima fue identificada como René Moyano, domiciliado en el mencionado paraje. El hombre manifestó que intentaba cruzar un puente colgante a bordo de una motocicleta Zanella ZB de 110 cc, cuando, al intentar subir el rodado, perdió el equilibrio y cayó.

En esas circunstancias, una escopeta calibre 16 que llevaba consigo cayó entre las maderas del puente y se accionó accidentalmente. El disparo impactó en la zona abdominal del hombre.

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Moyano se encontraba acompañado por su hijo, de 29 años, quien solicitó ayuda a un vecino. Durante el traslado, el herido recibió asistencia de una ambulancia y fue llevado inicialmente al hospital de Suncho Corral.

Allí, la médica Claudia Wede le brindó las primeras atenciones y dispuso su derivación al Hospital Regional de la ciudad Capital.

Por disposición del fiscal de turno, doctor Belloumini, se ordenó el secuestro del arma de fuego y la intervención de personal de Criminalística para realizar las pericias correspondientes.