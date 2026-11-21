Una mujer y su hijo de 25 años fueron trasladados al hospital zonal. Según el informe policial, otro vehículo se habría cruzado en su camino y se retiró del lugar tras el siniestro.

Hoy 11:10

Un siniestro vial se registró durante la mañana de este sábado sobre la Ruta Nacional 34, a la altura del kilómetro 695, en jurisdicción de la ciudad de Forres, y dejó como saldo dos personas lesionadas.

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El hecho ocurrió alrededor de las 10, cuando una camioneta Toyota Hilux de color marrón circulaba en sentido norte-sur, conducida por una mujer que viajaba acompañada por su hijo de 25 años, domiciliado en la ciudad de Esperanza, provincia de Santa Fe.

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De acuerdo con el informe policial, un automóvil de color gris se habría cruzado en el camino de la camioneta. Al intentar evitar una colisión, y por motivos que se tratan de establecer, se produjo el vuelco del rodado.

Según consta en el parte, el conductor del automóvil se habría dado a la fuga tras el episodio.

Personal de Salud se hizo presente en el lugar y trasladó a ambos ocupantes de la camioneta hacia el hospital zonal para recibir asistencia médica. Hasta el momento, no trascendió la gravedad de las lesiones.

En el hecho intervino personal de la Comisaría Comunitaria N.º 52 de Forres.