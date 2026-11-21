En diálogo con Diario Panorama, Lorena Juárez recordó a su hija, a casi 10 años del siniestro vial que terminó con su vida y marcó a toda una generación. En el marco del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Siniestros Viales, este sábado se realizará un homenaje en plaza Libertad.

Hoy 12:37

Por Álvaro Cortez | Fotografía y video: Valentina Castaño

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Candela Osorio tenía 15 años cuando, durante la madrugada del 15 de enero de 2017, un automóvil Ford Fiesta en el que se trasladaban dos hombres en estado de ebriedad la atropelló junto a otros dos jóvenes que caminaban a la vera de la Ruta Nacional N° 9, en El Zanjón, tras salir de una fiesta.

La violencia del impacto le provocó múltiples fracturas y la dejó inconsciente. Candela fue asistida por su propio hermano y otros jóvenes que regresaban de la misma fiesta. Luego fue trasladada al Hospital Regional “Dr. Ramón Carrillo”, donde permaneció varias horas y falleció alrededor de las 15. Los otros dos jóvenes también resultaron heridos, pero sobrevivieron.

El conductor del automóvil, Mariano Exequiel Navarro, tenía 23 años al momento del hecho y el dosaje de alcohol en sangre arrojó 1,9 g/l. Tras permanecer detenido durante 26 días, fue excarcelado el 10 de febrero de 2017. Casi un año después, en enero de 2018, fue encontrado durmiendo sobre una moto, a la vera de la Ruta 9 y en estado de ebriedad, situación que derivó en su regreso a prisión. En aquel momento, Oscar Rafael Gómez, propietario del vehículo, viajaba como acompañante.

A casi 10 años de un caso que conmocionó a Santiago del Estero y que, sin dudas, marcó a una generación, Lorena Juárez, mamá de Candela, dialogó con Diario Panorama en una entrevista íntima en el marco del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Siniestros Viales. Los recuerdos de aquel día, las horas previas, su última conversación con su hija, el apoyo de su familia como fortaleza para seguir adelante, la muerte de Walter Osorio, papá de Candela, también en un siniestro vial, y el estado actual de la causa judicial fueron algunos de los temas de la charla.

En este contexto, el grupo Mamá de un Ángel realizará este sábado 21 de noviembre la tercera edición de un homenaje para recordar a las víctimas de siniestros viales y generar conciencia sobre seguridad vial. La actividad será en plaza Libertad, desde las 19, y contará con testimonios, encendido de velas y lanzamiento de globos blancos.

La entrevista con Lorena Juárez

¿Qué recuerdas de ese 15 de enero? ¿Dónde estabas?

Ese día estaba en mi casa. Candela y Lautaro tenían una fiesta. En realidad, yo no quería que fueran y creo que existe esa corazonada de mamá. Entonces le pedí al padrino de Candela que los llevara y los trajera, porque el hermanito de Candela tenía un mes y yo ya no podía manejar.

Ese día la Policía cortó la fiesta y todos decidieron volver caminando. Eran muchísimos chicos, prácticamente todo el curso de Candela. En ese momento aparecieron estos dos que estaban muy borrachos, drogados y se cruzaron de carril. Empezaron a atropellar chicos y Candela se llevó la peor parte.

¿Creés que uno se recupera o aprende a vivir con esa ausencia?

Después de 10 años, cuando veo a las mamás que recién empiezan, las miro y digo: “Soy yo antes”. Yo antes no podía haber estado sentada acá.

Muchas veces me buscaron para hacer notas y no las daba porque no tenía fuerza. Las daban mi papá y mis hermanas. Hoy puedo estar y creo que Candelita es la que me da la fuerza, porque yo hablo mucho con ella. Ella es mi sostén y me da fuerzas para tratar de ayudar a otras mamás que están comenzando este proceso tan largo, que no termina más.

Es un proceso. Vos quedás rota y no te volvés a armar. A mí nada me hace feliz. Me puedo poner contenta, pero feliz no.

Sé de la fortaleza de Lauti, de su camino y de su lucha. ¿Cómo te hace sentir eso a vos como mamá?

Yo he bloqueado mi dolor. Creo que Dios y Candela me dieron esa fortaleza porque ellos se desvivían el uno por el otro.

Casi no me han visto llorar nunca. He sido esa fortaleza que no sé de dónde ha salido, pero estoy orgullosa de que Dios me haya dado esa fuerza para sacarlo adelante a mi hijo.

Yo no he caído porque, si no, él caía al lado mío. Entonces saqué esa fortaleza para que Lautaro no se me caiga.

Candela tenía 15 años. ¿Creés que prohibirle salir hubiese sido mejor?

Sí, pero ¿sabés qué pasa? En esa época no se podía. Te juro que ese día luché todo el día diciéndole que no.

Yo era muy cuidadosa. Llegué a quedarme en la camioneta afuera de los cumpleaños de 15. Llevaba a los chicos, los esperaba y los traía hasta que pudieran volver a sus casas.

También sobreprotegía a Lautaro y a Candela. Jamás habían subido a una moto porque yo los llevaba. Y a Candela la mataron caminando. Entonces muchas veces me pregunto: “Dios, ¿por qué a mí, si yo los he cuidado tanto?”

Iba todo el curso. ¿Y decirles que no a ellos cuando todos los chicos habían salido esa noche? Se juntaron muchísimos y salieron.

¿Hoy les dirías algo, a Navarro y Gómez, si los tuvieras enfrente?

No los podría tener enfrente. No sería agresiva ni nada, pero creo que no podría. No quiero verlos, ni siquiera en foto. Me duele muchísimo cuando vuelven a aparecer.

A pesar de todo, no guardo tanto rencor u odio. No sé por qué, no puedo. Es como que digo: “Pobres chicos, no saben lo que han hecho”. Dios sabrá.

A pesar del dolor, ¿cómo logras empatizar?

Creo que Dios está dentro mío porque, dentro de todo, tengo una paz. Con Candela he dado todo. Éramos muy amigas, nos contábamos todo y realmente me falta.

Creo que he hecho todo, le he dado todo y no puedo reclamarme nada como mamá con ella. Hay publicaciones que ella me hacía en Instagram y que dicen todo eso. Por ahí las leo y digo: “No, he hecho todo bien”.

Era una buena niña, muy buena alumna y la recuerdan todos sus profesores.

¿Sientes que Candela marcó a una generación?

Sí, yo creo que sí. Es impresionante. En el velorio había chicos por todos lados. Habían hecho una ronda hasta el final y después se quedaron toda la noche.

Era muy querida ella. Era muy querendona, más con los varones, era muy varonera mi hija, pero está bien recordada.

¿Cómo se dimensiona todo ese cariño? Habla también de quién era Candela, de su forma de ser y de los valores que transmitía...

La verdad que no puedo creer. Yo he puesto una fotito de ella con una invitación y me la han compartido, y siguen compartiendo los chicos, los amigos y gente que no conozco.

Me encanta que sea recordada. Para el cumpleaños de ella tiene un montón de saludos. Yo creo que uno muere cuando se olvida, y ella no.

Candela era muy querendona, andaba colgada de los chicos y de las chicas. Yo creo que sí ha marcado un antes y un después también de esto.

Volviendo al día anterior, ¿tienes algún recuerdo de alguna última conversación con ella?

Ese día nos juntamos en mi casa. Me acuerdo clarito que le dije: “Hija, por favor, no has comido, no has querido comer”. Sacó su mochila y me mostró un sándwich que había comprado en el kiosco.

Después le dije: “Bueno, hija, por favor, no te separes de tu hermano”. Y ella me respondió: “Mami, decile a él, porque él se separa de mí”.

La abracé, le di un beso y le dije de nuevo: “No te separes de tu hermano”. Y se fue caminando. La quedé mirando y no la vi más. La vi ya después.

A 10 años, ¿cómo está hoy el caso de Cande?

Encajonado. Encajonado como todos los casos.

Yo soy consciente de que, hasta que no haya una ley, no podemos hacer nada y no va a pasar nada. Estamos luchando por la ley y yo estoy apoyando.

Ojalá algún día se dé esa ley porque es muy injusto.

¿Qué palabras les dedicarías a quienes estén atravesando una situación similar?

Para la familia que ha perdido, la familia se rompe, chicos. Se rompe y no vuelve a ser nunca más la misma.

Con el pasar de los años uno empieza a convivir con el dolor. Dios va acomodándote un poquito, va ayudando con el dolor. No se va nunca.

Feliz no vamos a ser nunca las mamás y los papás. Feliz no. Pero uno trata de salir adelante porque tiene otros hijos, si es que tiene otros hijos.

Lo único que no cura, pero te ayuda, es el tiempo. Y también poder hablar. Como les digo a las chicas del grupo: “Chicas, yo estoy despierta”. Si necesitan hablar, si alguna no puede dormir, alguna siempre contesta y empezamos a contenernos entre todos.

Creo que la mamá necesita hablar con otra mamá que haya pasado lo mismo.

Para cerrar, desde que llegaste, te veo las cadenitas: una con tus tres hijos y otra con el nombre de Candela. ¿Quiénes te ayudaron a atravesar tanto dolor?

En general, mi familia. Mi hijo Lautaro, que es mi fortaleza, y Leo, mi hijo, que era tan chiquitito, tenía un mes. No me quedaba otra que levantar mi dolor y levantar el dolor de Leonel.

También tengo a mi compañero, mi hoy en día marido, Jorge, que es un ángel. Realmente es muy buena persona y muy compañero. Él tenía locura por Candela y nunca hizo diferencia entre los tres.

Ha sido mi sostén, realmente me ha sostenido.

Y mis padres. Mi mamá lamentablemente falleció hace cinco meses. Se ha ido con el terrible dolor de Cande.

Mi sobrina Luz también es muy importante para mí. Cuando falleció Walter, ella tenía 16 años y vino a vivir conmigo para apoyar a sus primos. Fueron como cinco años de convivencia. Luz es mi hija, está a la par, incondicional.