El piloto argentino no quedó conforme con el décimo puesto que consiguió en la clasificación del Gran Premio de Las Vegas. Apuntó a los problemas con la temperatura de los neumáticos, aunque se mostró optimista de cara a la carrera, en la que largará noveno.

Hoy 12:32

Franco Colapinto reconoció su frustración después de la clasificación del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, donde terminó décimo y no pudo aprovechar todo el potencial de su Alpine A526. Pese a haber conseguido avanzar hasta la Q3, el argentino consideró que estaba en condiciones de pelear por mejores posiciones y explicó cuáles fueron los inconvenientes que condicionaron su rendimiento.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

"Conforme no estoy, obviamente, porque estábamos para mucho más. Es una pena haber quedado tan atrás en la Q3 porque estábamos competitivos, pero siento que en ningún momento de la clasificación pusimos el auto a punto", expresó el piloto de Pilar luego de la sesión.

Uno de los principales problemas estuvo relacionado con la temperatura de los neumáticos, que no lograron alcanzar las condiciones ideales para ofrecer su mejor rendimiento. "Las gomas, muy frías, no entraban en temperatura. Es un desastre. Una pena porque el potencial estaba, pero habrá que avanzar en la carrera", explicó Colapinto.

De todas maneras, el argentino también rescató algunos aspectos positivos del funcionamiento del monoplaza y se mostró esperanzado para la competencia. "Tenemos buena velocidad en las rectas, lo cual es positivo. Hay que intentar poner todo junto y vamos a hacer una buena carrera, sobre todo si tenemos una buena largada", agregó.

Colapinto largará noveno en Las Vegas

Aunque terminó décimo en la clasificación, Colapinto partirá desde el noveno puesto en la carrera de este domingo. Esto se debe a la sanción de diez posiciones que recibió Oscar Piastri, quien había finalizado séptimo, pero deberá retroceder hasta el puesto 17 por utilizar un quinto motor de combustión interna durante la temporada.

De esta manera, el argentino tendrá una buena oportunidad para buscar puntos importantes en la antepenúltima fecha del campeonato. Su compañero Pierre Gasly también avanzará una posición y comenzará desde el octavo lugar.

La carrera del Gran Premio de Las Vegas se disputará este domingo desde la 1 de la madrugada de Argentina. Colapinto buscará transformar la frustración de la clasificación en un buen resultado y aprovechar el potencial de Alpine para avanzar en la grilla.