Un hombre de 40 años fue aprehendido en la ciudad de Termas de Río Hondo, acusado de cometer una presunta estafa contra una comerciante mediante falsas transferencias virtuales. Según la denuncia, el perjuicio económico ascendería a $196.000.

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El procedimiento se llevó a cabo el viernes 20 de noviembre, alrededor de las 21.30, en la intersección de las calles Juan Felipe Ibarra y José María Paz, en el barrio Villa Balnearia.

De acuerdo con la información policial, la damnificada, una mujer de 36 años, manifestó que el sospechoso concurría en reiteradas oportunidades a su local comercial y simulaba realizar pagos mediante una aplicación de billetera virtual. Sin embargo, las supuestas transferencias nunca se acreditaban y tampoco exhibía comprobantes claros de las operaciones.

La situación fue descubierta cuando la comerciante revisó los registros correspondientes al 19 de noviembre y constató un faltante de $196.000.

Ante esta situación, la mujer decidió comunicarse con el sospechoso y citarlo bajo el pretexto de realizar un trabajo de desmalezamiento. Ambos acordaron encontrarse en la intersección de las calles Juan Felipe Ibarra y José María Paz, donde también se hizo presente personal policial.

En ese lugar, los efectivos intervinieron y trasladaron al hombre, identificado como Miguel Héctor Godfrey, de 40 años, hacia la dependencia policial, donde quedó alojado en calidad de aprehendido.

La fiscal interviniente, Dra. Dahiana Pérez Vicens, dispuso el traslado del acusado a la base policial y solicitó que se invite a la damnificada a radicar la correspondiente denuncia penal.

La causa quedó en manos de la Justicia, que deberá avanzar con las actuaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido.