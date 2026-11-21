Cientos de fieles llegaron desde distintos puntos de Santiago del Estero y otras provincias para participar de la tradicional celebración. Muchos recorrieron kilómetros a pie, en bicicleta, a caballo y en moto para agradecer y renovar su fe.

Hoy 12:20

Motivados por la fe y devoción a Nuestra Madre de Consolación de Sumampa, cientos de peregrinos y devotos peregrinaron al vallecito de Sumampa Viejo, para dar gracias a la patrona de Los Transportista, La Cultura y del Pueblo Santiagueño que cada año para el mes de noviembre recibe a miles de peregrinos que llegan de diferente puntos del país.

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Desde Villa Ojo de Agua, Sol de Julio, Los Telares, Pinto, etc marcharon a pie, bicicletas, caballo o motos sin importar la distancia, felices de cumplir con la Virgen de Sumampa y visitarla en el histórico santuario de Sumampa Viejo.

La Peregrinación Nocturna, sobrepaso las expectativas y fue todo un éxito, cada año más gente se suma y participa del Día de la Virgen junto a familiares y amigos.

Desde la madrugada la avenida Virgen de Consolación que une la ciudad de Sumampa con el Vallecito de Sumampa Viejo, ese vio invadida por las familias sumampeñas, donde grandes y chicos recorrieron los 3,5km para dar gracias a la patrona de la comunidad.

El ir y venir de los peregrinos hizo que personal de la comisaria comunitaria Nº 33 y personal municipal, brindaran todas las medidas seguridad y de prevención a los traseuntes. En el vallecito el excelente trabajo de los jóvenes servidores de la parroquia y santuario de Sumampa, fueron los encargados de recibir a los peregrinos y ofrecerles matecocido y llevar adelante un trabajo de guiá y control de los diferentes espacios del vallecito.