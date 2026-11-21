Una mamá habría puesto en conocimiento de las autoridades el posible abuso sexual que sufrió su hija adolescente. El hecho ocurrió en una provincia vecina durante un viaje.

Hoy 12:39

Personal de la Comisaría 49 recibió el aviso de una madre sobre el supuesto abuso sexual que sufrió su hija adolescente.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según lo manifestado por la preocupada madre, habría encontrado capturas y un video en el teléfono de su hija, donde se podría observar el hecho denunciado.

Te recomendamos: Pampa de los Guanacos: una niña de 8 años le contó a su maestra el pedido de índole sexual de su padrastro

El ataque se habría producido días atrás, durante el viaje que realizó su hija junto a su club de fútbol y el entrenador a una provincia vecina.

A raíz de estas imagenes la mujer concurrió a la dependencia policial para dar a conocer lo ocurrido.

Ahora queda en manos de la Justicia el avanzar en la investigación y esclarecer los hechos.



