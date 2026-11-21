El Millonario acumula siete partidos consecutivos sin perder como local frente al Granate y buscará prolongar esa estadística este domingo, cuando se enfrenten por los octavos de final del Torneo Clausura.

Hoy 12:44

River Plate tendrá este domingo un desafío importante frente a Lanús, por los octavos de final del Torneo Clausura. Además de la necesidad de avanzar a la siguiente instancia, el equipo de Núñez buscará sostener una racha favorable que mantiene en el Monumental, donde acumula siete encuentros consecutivos sin derrotas ante el conjunto del sur bonaerense.

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La última victoria de Lanús en Núñez se produjo en octubre de 2013, cuando eliminó al Millonario en los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Después de empatar 0-0 en la ida, el Granate se impuso 3-1 como visitante con goles de Diego González, Santiago Silva y Víctor Ayala. Teófilo Gutiérrez había descontado para River.

Desde aquel encuentro, el equipo de Núñez no volvió a perder como local ante Lanús. La racha comenzó con el triunfo 2-0 en el Torneo Final 2014, con goles de Fernando Cavenaghi y Daniel Villalva. En 2015 igualaron 1-1 y, en 2017, River consiguió una victoria por 1-0 en la ida de las semifinales de la Copa Libertadores, con un tanto de Ignacio Scocco.

La serie de resultados positivos continuó con una goleada 3-0 en 2019, un triunfo 2-1 en 2022, un empate 2-2 en 2024 y la última victoria por 1-0 en el Apertura 2025, con un gol de penal de Miguel Borja.

De esta manera, River acumula siete partidos sin perder ante Lanús en el Monumental, con cinco victorias y dos empates. Este domingo tendrá la posibilidad de extender la estadística y dar un paso importante en los playoffs.

El encuentro se disputará desde las 19 en el estadio Monumental, con arbitraje de Pablo Dóvalo y transmisión de TNT Sports Premium. El ganador avanzará a los cuartos de final, donde enfrentará al vencedor del cruce entre Instituto y Huracán.