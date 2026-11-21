La vicepresidencia primera quedó a cargo del intendente de Pehuajó, Pablo Javier Zurro, mientras que Carlos Bianco asumió la vicepresidencia segunda.
Por su parte, Cristina Álvarez Rodríguez fue designada vicepresidenta tercera y el intendente de Pilar, Federico Achával, ocupó la vicepresidencia cuarta.
La Secretaría General quedó en manos del intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, acompañado por Gastón Granados como prosecretario general.
En tanto, Daniela Vilar asumió la Secretaría Administrativa y Carlos Eduardo Balor fue nombrado prosecretario administrativo. La Secretaría de Actas quedó a cargo de Lucía Portos, con Lauro Grande como prosecretario.
La Secretaría de Acción Legislativa fue asignada a Julio Pereyra, mientras que Edgardo Depetri ocupó la prosecretaría correspondiente.
Como vocales fueron designados Adrián Eduardo Grana, Macarena Rusconi, Bernarda Meglia, Patricia Cristina Ibáñez, Micaela Ortiz, Evelyn Díaz, Julieta Garello, Marina Ocampo y Daiana Martínez Barrientos. Además, fueron incluidos como congresales nacionales
Axel Kicillof, Máximo Kirchner, Teresa García y Verónica Magario.
El Congreso también definió la composición de los organismos internos del PJ bonaerense, encargados de supervisar los procesos electorales, el funcionamiento institucional y las cuestiones disciplinarias.
La Junta Electoral quedó presidida por Leonardo Nardini e integrada por Andrés Watson, Juan Horacio Zabaleta, Nicolás Mantegazza, Mariano Ríos Ordóñez, Juan Pablo García, Jorge Carpinetti, Florencia Lampreabe, Marina Moretti, Mailén Vélez, Ayelén Borda, María Paz Bertero y Malena Armendaris Arce.
Por su parte, el Tribunal de Disciplina quedó encabezado por Facundo Loccoco, junto con Marcelo Fisicaro, Alejandro Castellanos, Aldana Sillana, Karina Pinto, Bianca Bertotto, Erica Pinto y Mirta Andrada.
Finalmente, Gabriel Peralta fue designado al frente de la Comisión Fiscalizadora, que también quedó integrada por Claudio Americe, Hernán Ralinqueo, Martín Di Bella, Débora Indarte y Micaela Elizabeth Carrara.
La elección de Máximo Kirchner representa la formalización institucional de un acuerdo que los principales sectores del peronismo provincial negociaron durante los últimos meses.
La diputada nacional Victoria Tolosa Paz había destacado la importancia de los encuentros entre Kicillof y Kirchner y reclamó avanzar en el ordenamiento de las distintas corrientes partidarias con vistas a las próximas elecciones.
“Tenemos que aprender a cuidar nuestras instituciones, y el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires es una de ellas”, sostuvo. También planteó la necesidad de “empezar a ordenar todas las tribus del peronismo” para fortalecer la estrategia electoral de 2027.
Con Axel Kicillof como presidente del Consejo Provincial y Máximo Kirchner al frente del Congreso, el PJ bonaerense completó una nueva etapa de su reorganización interna.
La distribución de autoridades permitió incorporar representantes de distintos sectores y formalizar un entendimiento político, aunque la ausencia del gobernador en la jornada dejó sin una imagen conjunta a los dos principales referentes de la conducción partidaria.