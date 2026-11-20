El seleccionado argentino buscará cerrar la fase regular del certamen con una victoria este sábado desde las 17.10 en París. Felipe Contepomi dispuso siete modificaciones respecto al triunfo ante Italia.

Hoy 12:48

Los Pumas afrontarán un exigente desafío este sábado 21 de noviembre cuando se midan ante Francia, desde las 17.10 (hora argentina), por la última fecha de la fase regular del Nations Championship 2026.

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El encuentro se disputará en el Stade de France, en Saint-Denis, y contará con la televisación de ESPN 2 y Disney+ Premium.

El seleccionado argentino llega fortalecido tras vencer a Italia por 19-14 en Génova. Con 11 puntos, producto de dos victorias y tres derrotas, ocupa el tercer puesto del Hemisferio Sur y necesita defender esa posición ante la presión de Australia.

Para este compromiso, Felipe Contepomi realizará siete modificaciones, con Julián Montoya como capitán y los regresos de Ignacio Mendy y Lucio Cinti, entre las principales novedades.

Por su parte, Francia lidera la clasificación del Hemisferio Norte con 21 unidades y viene de conseguir una importante victoria por 21-19 frente a Sudáfrica. Los dirigidos por Fabien Galthié buscarán mantenerse en carrera por un lugar en la final de Twickenham.

El conjunto argentino intentará, además, volver a festejar en París, donde no consigue una victoria ante los franceses desde noviembre de 2014.

Las formaciones confirmadas

Francia: Jean-Baptiste Gros, Peato Mauvaka, Sipili Falatea, Florian Verhaeghe, Mickaël Guillard, Esteban Capilla, Charles Ollivon, Anthony Jelonch, Antoine Dupont (c), Matthieu Jalibert, Louis Bielle-Biarrey, Yoram Moefana, Kalvin Gourgues, Aaron Grandidier-Nkanang y Théo Attissogbé.

Entrenador: Fabien Galthié.

Los Pumas: Boris Wenger, Julián Montoya (c), Francisco Moreno, Guido Petti, Tomás Lavanini, Juan Martín González, Juan Martín Scelzo, Facundo Isa, Simón Benítez Cruz, Tomás Albornoz, Ignacio Mendy, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Bautista Delguy y Gerónimo Prisciantelli.

Entrenador: Felipe Contepomi.

Francia vs. Los Pumas: horario, TV y datos del partido